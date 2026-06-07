사진=KBS2 '1박 2일 시즌4'

사진=KBS2 '1박 2일 시즌4'

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'1박 2일' 이용진이 7년 만에 정식 멤버의 꿈을 이뤘다.7일 방송된 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에는 새 멤버 이용진과 이기택이 합류했다.이날 오프닝에서 김종민은 이용진을 소개하며 "원래 '1박 2일' 멤버로 채용이 됐었다"고 밝혔다. 이어 "정식 멤버로 촬영까지 했었다"고 덧붙여 모두를 놀라게 했다.실제 이용진은 지난 2018년 '1박 2일 시즌3' 인턴 멤버로 출연한 뒤 정식 멤버로 발탁됐다. 정식 합류 후 첫 촬영까지 마쳤지만, 정준영 및 김준호, 차태현 등의 논란으로 갑작스럽게 시즌 종료를 맞았다.이용진은 "정식 멤버로 촬영을 했는데 급작스럽게 시즌이 종료되면서 방송이 나가지 못했다"고 털어놨다. 이어 "만약 그때 시작했으면 지금까지 계속 하지 않았을까 싶다"고 아쉬움을 드러냈다.특히 당시 촬영은 이용진의 합류 특집으로 진행됐다고. 그는 "섬에서 촬영했는데 제 현수막도 걸리고 아버지한테 전화가 왔다. 정말 자랑스럽다고 하셨다"고 회상했다.하지만 얼마 지나지 않아 프로그램은 제작이 중단됐다. 결국 이용진이 정식 멤버로 촬영한 분량 역시 방송을 타지 못한 채 사라졌다.김종민은 "사실 용진이 자리가 맞다"고 말하며 반갑게 맞이했고, 문세윤 역시 "용진이는 '짠내투어'로 가고 나는 '1박 2일'로 왔다. 돌고 돌아 결국 여기서 만나게 됐다"고 말했다.7년 만에 다시 '1박 2일' 멤버가 된 이용진은 남다른 각오도 전했다. 그는 "두물머리에서 두 번째 인사를 드리게 됐다"며 "멤버들과 너무 빠르지도, 너무 느리지도 않게 자연스럽게 적응해 나가겠다"고 밝혔다. 이어 "저는 재미있으면 된다는 주의다. 조금 더 원시적으로 가도 좋을 것 같다"며 특유의 예능 감각을 예고했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr