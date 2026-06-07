사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 전소민이 양세찬을 향한 '뽀뽀 작전'으로 런닝맨표 러브라인을 다시 소환했다.7일 방송된 SBS '런닝맨'은 배우 전소민, 김경남과 함께한 '나혼자 머니업' 레이스가 펼쳐졌다.이날 전소민은 약 8개월 만에 런닝맨을 다시 찾아 멤버들과 반가운 재회를 나눴다. 등장부터 하하는 전소민을 패대기 치는 전용 신고식으로 격한 환영식을 선물해 웃음을 자아냈다.제한 시간 동안 머리 힘만으로 상대를 밀어내고 카메라 앵글을 차지해야 하는 '돌머리 진검승부' 미션 중 전소민은 과거 러브라인을 함께 만들었던 양세찬과 대결을 펼치게 됐다.전소민은 "왜 나는 남자랑 하느냐"고 불만을 토로했지만, 유재석은 "소민이가 그냥하는 스타일이 아니"라며 기대감을 내비쳤다. 대결이 시작되자 전소민은 양세찬의 얼굴 앞으로 입술을 바짝 내밀며 이른바 '뽀뽀 작전'을 시도해 폭소케 했다.당황한 양세찬은 "입술로 하는 게 어디 있냐. 이상한 애다. 입술 들이밀고"라고 항의했다. 하지만 전소민은 아랑곳하지 않고 계속해서 얼굴을 들이밀며 공격을 이어갔다.이를 지켜보던 멤버들은 폭소를 터뜨렸다. 하하는 "징그럽다. 뽀뽀한다. 뽀뽀해라"라고 외쳤고, 현장은 순식간에 웃음바다가 됐다. 유재석 역시 "세찬이가 오랜만에 좋아하네"라며 오랜만에 살아난 두 사람의 케미를 반겼다.결국 승리는 양세찬에게 돌아갔지만 전소민은 끝까지 물러서지 않았다. 그는 "세찬이가 내 입술을 안 피하더라. 쟤 즐겼다"고 주장하며 또 한 번 웃음을 안겼다.한편 전소민은 이어진 추리 게임에서도 거침없는 입담을 뽐냈다. 여자친구가 이별을 통보한 이유를 맞히는 문제에서 정답이 '빨대에 묻은 립스틱'으로 공개되자 "나라면 처음에는 모르는 척한다. 섣불리 접근하면 사건이 묻힌다. 정보를 수집한 뒤 공격한다"고 밝혔다.집요한 전소민의 바람 포착 방법에 양세찬은 "숨 좀 쉬자"며 놀라워했고, 하하는 "넌 왜 못 믿냐"고 지적했다. 이에 전소민이 "그러면 매력적이지를 말든가"라고 반응하며 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr