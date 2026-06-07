이미지 크게보기 이승기/ 사진=텐아시아 DB

이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '불후의 명곡'

가수 겸 배우 이승기가 둘째 출산을 앞둔 아내 이다인을 향한 애정을 드러냈다.지난 6일 방송된 KBS2TV '불후의 명곡' 김도훈 특집 2부에서는 앞서 1부 우승을 차지한 이승기가 무대 비하인드를 전했다.이날 방송에서 이승기는 "데뷔 이후 이렇게 긴장감을 갖고 무대에 선 게 세 손가락 안에 드는 것 같다"고 말헀다. 이어 "손이 저리더라. 원곡자 앞에서 쫄았다. 그래도 준비한 만큼 불러서 다행이다"라며 안도감을 내비쳤다.이찬원이 "곧 태어날 둘째에게도 큰 선물이 될 것 같다"라고 축하했다. 이어 "산달이 언제이냐"고 묻자 이승기는 "7월 언저리다"라고 답했고, 왕중왕전 역시 7월에 열린다는 이야기에 "그럼 못 나갈 수도 있겠다"고 말해 시선을 모았다.이승기는 "출산하는 와이프를 두고 어떻게 나가냐"고 솔직하게 얘기하며 아내에 대한 애정을 듬뿍 드러냈다.김준현이 "저희도 왕중왕전이 7,8월 언저리"라고 하자 이승기는 오는 10월 열리는 콘서트를 언급하며 "만약 제가 왕중왕전에 못 나가면 콘서트에 오셔서..."라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 이승기는 2023년 배우 이다인과 결혼해 이듬해 첫 딸을 얻었다. 이후 지난 2월 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았으며 현재 출산을 앞두고 이들 부부는 태교에 전념하고 있는 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr