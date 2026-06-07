사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'
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배우 박준규가 아내 진송아에 37년간 돈 관리를 맡긴 사연을 털어놨다.

6일 방송된 MBN 예능 프로그램 '속풀이쇼 동치미'에서는 '37년간의 돈 관리, 돌아온 건 남편이 원망뿐이었다'라는 주제로 박준규 진송아 부부의 숨겨온 속내가 전해졌다.

이날 진송아는 "옛날에는 영화사에서 어음을 줬다"며 "영화진흥위원회에 가면 직원이 있다. 어음 800만 원이면 가면 현금으로 준다. 수수료가 10% 더 한다"고 설명했다.

이어 "아내와 같이 가서 받아서 현금으로 다 줬다"고 덧붙였고, 진송아는 "그렇게 평생 잘 살았다"고 회상했다.

하지만 돈 관리에 대한 생각은 달랐다. 진송아는 "남자들은 디테일한 부분을 모르니까 내가 벌어온 숫자만 생각하고, 그대로 돈이 있는 줄 안다"고 답답함을 토로했고, 박준규 역시 "들어온 돈이 그냥 있는 줄 안다"고 인정했다.
사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'
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진송아는 남편에게 서운했던 순간이 있었다며 "그날 제가 너무 속상했던 게 '당신 어떻게 돈을 관리했기에 이 돈도 없냐. 내가 번 돈이 얼마인데?'라고 하더라"고 말했다.

이어 "앞으로 당신이 (돈 관리를) 하라고 했더니 '그 복잡하고 귀찮은 걸 내가 왜 하냐'고 했다"며 서운함을 드러냈다.

이에 박준규는 "1억, 2억이 아니라 '한 10만 원이 없어?'라고 물었더니 '없다'고 해서 그랬다"고 해명했다.
사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'
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진송아는 "과거 뮤지컬 제작 당시에 여러 가지 어려움이 많았다"며 12억 원가량 사기를 당한 사연을 언급했다.

또한 진송아는 "투자 계약서 이름을 회사명에서 제 이름으로 바꿔서 책임이 제 몫이 된 거다. 아무 의심 없이 제 지인들이 사인을 해준 거다"라고 말했고, 박준규는 "(뮤지컬) 제작 연출 출연을 맡아서 모든 관리는 아내한테 하라고 했기 때문에 작품에만 내가 몰두를 했다. 동업자가 사 온 커피도 결국 내 돈이었다"고 당시 상황을 설명해 충격을 안겼다.

무려 100회 공연을 계획했지만 마지막 한 달을 못 채우고 종료했다고. 박준규는 "동료 배우 스태프들 페이는 모두 지급을 해줬다"고 덧붙이자 진송아도 "오히려 마음은 평온해지더라. 그래 언젠가 바닥이 보이겠지 생각했다. 할 수 있는 것만 하자 생각했다. 집도 팔아서 지금은 아무것도 없다"며 현재 상황도 전했다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

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