이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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'미운 우리 새끼' 배우 한다감이(47) 5% 미만의 확률을 뚫고 임신에 성공했다고 언급했다.7일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 탁재훈, 김준호가 한다감이 집에 방문하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 탁재훈은 "오늘 준호 때문에 온 거다"라며 김준호가 김지민과 시험관 시술을 진행중이기 때문임을 언급했다.탁재훈이 "진짜 대단하다"며 한다감의 임신을 축하했고, 이어 "탕웨이 씨가 기록을 깼다"고 48세에 임신에 성공했다고 언급하자 한다감은 "그분은 둘째다"며 남다른 자부심을 드러냈다.이어 김준호가 "남편은 몇 살이냐"고 물었고, 한다감은 "남편은 저보다 한 살이 많다"고 답했다.47세에 한다감은 단 한 번의 성공으로 임신했다며 "사실 스스로 항상 젊다고 생각했다. 그래서 늘 언제든지 되겠지 하는 자신감도 있었다"고 말했다.또한 한다감은 그간의 오해에 대해서도 "결혼 6년 차에 아기가 없으니까 딩크족이냐, 합의하에 아이를 갖지 않는 거냐. 불가능 한거냐 이런 이야기들이 나왔다"고 솔직하게 털어놨다.병원에서 한다감은 "왜 이렇게 늦게 왔냐고 하더라. 임신 확률이 5% 미만이라고 했다. 병원에서 제가 나이도 제일 많았다"며 하지만 그는 "배아에도 등급이 있는데 난 AA급이라"며 뿌듯함을 드러냈다.한편 한다감은 지난 2020년 1월 1세 연상의 사업가와 결혼식을 올렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr