래퍼 그리와 홍진경 / 사진=홍진경 유튜브 채널

'탐정들의 영업비밀'이 16년 전 가출한 시어머니의 행방을 둘러싼 미스터리를 추적한다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

방송인 김구라의 아들 래퍼 그리가 공개 연애에 대해 언급한다.8일 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 세상을 떠난 남편의 마지막 소원을 꼭 이뤄주고 싶다는 아내의 사연이 공개된다.이번 방송에는 래퍼 그리가 일일 탐정으로 출격한다. 군 입대 전 마지막 방송으로 '탐정들의 영업비밀'을 찾았던 그리는 해병대 전역 후 다시 스튜디오를 방문하며 프로그램 최초 '2회 출연' 기록의 주인공이 된다. 김풍은 "느낌이 너무 달라졌다. 묘하게 한층 숙성된 남자의 페로몬이 느껴진다"고 감탄했고 이에 그리는 "군대를 다녀오면 남자가 된다는 말이 있지 않나. 철이 조금 든 것 같다"고 너스레를 떤다.이런 가운데, 지난 출연 당시 "제 인생에 공개 연애는 두 번 다시 없을 것"이라고 선언했던 그리가 최근 또다시 여자친구를 공개하게 된 사연도 밝혀진다. 그리는 "남창희 형 결혼식에 여자친구와 함께 갔는데 그 모습이 홍진경 누나 너튜브에 찍혔다"며 "그 모습이 꽤나 스윗하게 나와서 내보내기로 했다"고 털어놓는다.8일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀'이 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr