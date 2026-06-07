야구선수 이대호 / 사진=텐아시아 DB

스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구2’ 5화에서 불꽃 파이터즈와 자이언츠의 대결이 펼쳐진다. / 사진 제공 : 스튜디오C1

전 야구 선수 이대호가 후배 이진하와 정면 대결을 펼친다.8일 오후 8시 공개되는 스튜디오C1 야구 예능 프로그램 '불꽃야구2' 5화에서 불꽃 파이터즈는 위기와 기회 속에서 경기를 그려 나간다.김성근 감독은 선발투수 유희관의 뒤를 이을 투수로 '필승 카드' 이대은을 선택한다. 에이스다운 피칭을 이어가던 그는 갑작스레 제구 난조에 김성근 감독은 직접 마운드를 방문한다. 김성근 감독의 조언을 받은 이대은이 고비를 무사히 넘어설 수 있을까.롯데는 이대은의 대항마로 최고 구속 150km/h에 달하는 우완 이진하를 출격시킨다. 이에 맞서는 파이터즈 타자는 이대호. 정면대결에 시선이 집중되지만 정작 그라운드는 영문을 알 수 없는 웃음으로 가득 찬다. 누구도 예상치 못했던 웃픈 상황은 중계진들의 폭소까지 유발한다고.파이터즈는 힘들게 잡은 승부처에서 지독한 타선 침체에 빠진다. 김성근 감독은 번트 작전을 지시하지만 파이터즈 타자들의 방망이는 따라주지 못하고 심지어는 '번트 공포증'에 걸린 듯 아쉬운 플레이가 속출하며 벤치의 애를 태운다.8일 저녁 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr