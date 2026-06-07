이준영, 인턴 주제에 전무에게 꼰대짓…충격의 회식 현장 ('강회장')

이준영이 회식 자리에서 꼰대짓을 한다./사진제공=SLL, 코퍼스코리아

전(前) 최성그룹 회장, 현(現) 최성그룹 신입사원 이준영이 첫 회식 자리에 참석한다.7일 방송되는 JTBC 새 토일드라마 ‘신입사원 강회장’ 4회에서는 최성물산 자재 2팀의 요주의 인물로 떠오른 황준현(이준영 분)이 회식 자리에서 존재감을 발산한다.최성그룹 회장 강용호(손현주 분)의 뺑소니 사고 피해자로 알려진 황준현은 피해 보상으로 최성그룹 인턴사원 자리를 요구했다.그러나 이는 축구선수 황준현이 아닌, 그의 몸에 깃든 회장 강용호의 의중이었다. 박치기 사고 이후 황준현의 몸에서 눈을 뜬 강용호는 최성그룹에 입사하는 방식으로 죄를 뒤집어씌운 딸 강재경(전혜진 분), 아들 강재성(진구 분)을 향한 참교육을 준비했다. 사고로 선수 생활을 포기하게 된 황준현에게 최성그룹을 선물하기 위한 큰 그림이었다.강용호는 황준현의 몸을 빌려 최성그룹 인턴사원으로 생활하며 회식 문화를 경험한다. 황준현은 자신 몰래 귀국해 같은 회사에 다니고 있는 막내딸 강방글(이주명 분)이 회식 자리 곳곳을 누비며 선배들의 술잔을 채우는 모습을 발견하고 심기가 불편해진다. 술자리 역시 업무의 연장선인 듯 반강제적으로 잔을 비워야 하는 최성그룹의 회식 풍경이 마음에 들지 않는다.못마땅함도 잠시, 황준현은 예상 밖 행동으로 모두를 놀라게 한다. 회식을 주최한 자재본부 전무와 1대 1로 마주 앉은 그는 술병으로 가득 찬 테이블 앞에서 한판 승부를 벌인다. 자재 2팀 부장 박봉기(이성욱 분)는 넋이 나간 표정으로 이를 바라보고 있어 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr