손종원, 알고보니 축구 대표팀 주장이었다…"별명이 미시시피 안느" ('냉부해')

손종원이 과거를 공개한다. / 사진=텐아시아DB

손종원 셰프의 깜짝 과거가 공개된다.7일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC ‘냉장고를 부탁해’에서는 베트남 축구 영웅 박항서 감독의 냉장고로 15분 요리 대결이 펼쳐진다.손종원과 권성준은 한국이 느껴지는 베트남 요리를 주제로 첫 번째 대결을 진행한다. 권성준은 “어릴 적 공을 좀 찼다”라며 손종원보다 축구를 더 잘할 것이라고 주장한다. 이에 손종원은 고등학교 축구 대표팀 주장이었다는 반전 과거를 공개한다. 나아가 당시 별명이 ‘미시시피 안느’였다고 밝힌다.이어 ‘중식여신’ 박은영과 ‘중식마녀’ 이문정이 15분 요리 대결에 나선다. 중식마녀라는 닉네임에 걸맞은 화려한 중식도를 가지고 온 이문정은 “칼춤을 추겠다”라는 포부를 밝힌다. 박은영은 “선배님이 칼춤을 추신다면 저는 작두라도 타겠다”라며 광기를 드러낸다.박은영은 처음에는 15분 요리가 어려울 수 있다고 예측하며 ‘냉부’ 선배로서 기선제압에 나선다. 그러나 이문정 역시 만만치 않은 ‘도른자 눈빛’을 드러낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr