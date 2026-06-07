배우 김채은 / 사진=드라마 '오십프로' 화면 캡처

배우 김채은 / 사진=드라마 '오십프로' 화면 캡처

배우 김채은이 드라마 '오십프로'에서 열연 중이다.김채은은 드라마 '오십프로'에서 극 중 영선스틸의 경리 직원 '이예지' 역을 맡았다. 지난 5, 6화 방송분에서 김채은은 헤븐 캐피탈에 불법으로 집을 빼앗기고 길바닥에 내쫓긴 피해자들을 돕기 위해 케이팝 댄스클럽 멤버들과 함께 은밀히 대책을 마련하는 모습을 그려냈다.예지는 조카 때문에 위기에 처한 봉제순(오정세 분)을 허름한 재개발 구역의 임시 쉼터로 안내하며 "얼마 전까지만 해도 사람들로 북적이는 곳이었다"라고 씁쓸해하면서도, 쉼터의 정체를 의심하는 이들에게 "헤븐 캐피탈에 집 뺏기고 하루아침에 내쫓긴 분들 도와드리려고 임시로 만든 곳"이라며 담담하지만 깊은 속정을 드러냈다.김채은은 박노인(김기천 분)과의 티격태격하는 티키타카 호흡부터, 상처 입은 강검사를 돌보는 긴박한 상황까지 열연했다. 특히 툭 내뱉는 예지 특유의 시니컬하고 현실감 넘치는 대사는 극의 재미와 활력을 한층 배가시켰다.이처럼 김채은은 다소 차갑고 무심해 보일 수 있는 경리 '이예지'라는 인물에 입체적인 감정을 불어넣고 불의에 맞서 피해자들을 위해 발 벗고 나서는 모습을 연기했다. 김채은이 앞으로 이어질 본격적인 정면돌파 전개에서 또 어떤 활약을 보여줄지 귀추가 주목된다.한편, 김채은은 지난 5일 공개된 넷플릭스 시리즈 '참교육'에 오윤진 역으로 출연했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr