전현무 / 사진=텐아시아 DB

사진 제공｜KBS 사장님 귀는 당나귀 귀

전현무와 이영표가 중계 연습 첫날부터 티격태격 한다.7일 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')에 KBS 2026 북중미 월드컵 중계를 앞두고 연습에 돌입한 전현무와 이영표의 모습이 공개되는 가운데, 이영표가 전현무의 스타일을 지적한다.반바지와 발팔 티셔츠를 입고 편하게 스튜디오에 들어선 전현무는 슈트 차림의 이영표를 보더니 "연습인데 왜 이렇게 빼 입고 왔어?"라며 진짜 중계를 하듯 갖춘 이영표의 모습에 급 당황한다. 이에 이영표는 "복장은 곧 태도"라며 "연습 첫날부터 반팔, 반바지 마음에 안 들어"라며 매서운 눈초리를 발동한다.이후에도 이영표는 "적절한 타이밍에 복장 규제 들어가야 할 것 같아"라며 커피 통제에 이어 스타일 통제를 다짐한다. 전현무는 "저 놈의 의복"이라며 이영표의 의복 규제에 몸서리를 친다. 중계 연습에 돌입하자 이영표가 전현무의 연습 중계에 대해 "불순물보다는 마가 더 낫다" 라고 피드백을 해 전현무의 자존심에 스크레치를 낸다. 이에 전현무는 "제가 불순물이요?"라며 동공지진을 일으키더니 급기야 "이영표는 양의 탈을 쓴 늑대 같은 놈"이라며 분노한다.그런가 하면, 이영표가 중계 도중 화장실에 가고 싶었던 사연을 공개하자 엄지인은 "현무 선배는 기저귀 차고 중계해야겠다"라고 커피를 하루에 5잔씩 마시는 전현무 걱정에 나선다. 이영표는 "커피를 줄여야 한다"라며 잔소리를 더한다. 이에 전현무는 "흡수 잘되는 대형으로 부탁한다"라며 너스레를 떤다. 엄지인은 "전현무 캐스터가 차분하고 이영표 해설위원이 카랑카랑해서 두 분의 호흡이 너무 좋네요"라며 기대감을 높인다.한편 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr