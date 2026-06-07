배우 전소민 / 사진=텐아시아 DB

지난 2023년 SBS '런닝맨'에서 하차한 배우 전소민이 3년 만에 '런닝맨'에 출연한다. / 사진=SBS ‘런닝맨’

지난 2023년 SBS '런닝맨'에서 하차한 배우 전소민이 3년 만에 '런닝맨'에 출연한다.7일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 연애 추리 퀴즈부터 몸개그 축구 대결이 펼쳐진다. 이날 멤버들은 SNS에서 연애 관련 사진을 보고 정답을 추리하는 '헛다리 연애 명탐정' 미션에 도전한다.사진 속 단서를 통해 이별의 이유와 연애 상황을 유추해야 하는 미션으로 멤버들은 "이거 재밌네!"를 연발하며 남다른 몰입도를 보였다. 특히 전소민은 미션이 공개되자 눈빛부터 달라지며 누구보다 적극적으로 추리에 나섰였다. 여기에 자신의 현실 연애 스킬까지 공개해 멤버들은 "질린다 질려!"라며 혀를 내둘렀다는 후문이다.축구 대결로 이어졌다. 멤버들은 하나의 바지로 연결된 채 비눗물 바닥 위로 투입됐고, 걷는 것조차 어려운 상황 속에서 연신 미끄러지고 엉켰다. 특히, 김종국과 한 팀이 된 김경남은 경기 내내 김종국에게 끌려다니며 옷이 너덜너덜해질 정도로 고군분투했고, 큰 체격과 달리 예상 밖의 '저질 체력'을 드러냈다. 이를 본 멤버들은 김경남에게 '패션 근육'이라는 별명까지 붙여주기도 했다.'나혼자 머니업' 레이스는 7일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr