박서진, 11kg 쪘다더니…장비 구입에만 200만원, "멋있게 보이려 하지마" ('살림남')

박서진/ 사진=텐아시아 DB

박서진이 11kg 증량 후 다이어트에 돌입했다.지난 6일 방송된 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들’에서는 체중 감량을 위해 러닝에 도전하는 박서진의 이야기가 공개됐다.이날 공개된 VCR에는 ‘살림남’ 초창기 영상을 보며 고민에 빠진 박서진의 모습이 담겼다. 박서진은 “현재 몸무게가 73kg이다. ‘살림남’ 첫 출연 당시보다 11kg이 늘었다”라며 자기관리에 소홀해졌음을 털어놨다. 동생 효정은 현재 박서진과 같은 73kg으로, ‘살림남’ 출연 초창기 85kg에서 12kg을 감량했다.박서진은 “예전 얼굴로 돌아올 때까지 ‘살림남’을 안 보겠다”, “살이 찌니 성형 전 얼굴이 보인다”, “무대에 서는 가수라면 독하게 관리해야 한다” 등 팬들의 댓글을 읽으며 스스로 충격요법에 나섰다. 늘 응원만 보내주던 팬들의 냉정한 조언에 미안함을 느낀 박서진은 반성하는 모습을 보였지만, 이내 배달시킨 탕후루를 폭풍 흡입했다.콘서트를 앞둔 박서진은 안무 연습을 위해 과거 자신의 춤 실력을 인정해준 홍경희 무용단장을 찾아갔다. 홍경희는 “트로트 가수 중 박서진이 가장 느낌이 좋다”고 칭찬했지만, 이후 공개된 춤 실력과 달라진 몸 상태를 보고 실망했다. 특히 “9년 동안 함께했는데 지금이 가장 많이 부었다. 자기관리도 안 하고 몸도 예전 같지 않아 실망했다”고 지적하며 수업을 중단했다.심각성을 느낀 박서진은 ‘살림남’ PD를 찾아가 다이어트 의지를 드러냈다. 박서진은 “보디 프로필을 찍었을 때가 가장 운동을 열심히 했던 시기였다. 국민적인 약속을 해야 끝까지 해낼 수 있을 것 같다”라고 밝혔다.이후 박서진과 효정이 찾아간 사람은 황영조였다. 현역 시절 56kg을 유지했던 황영조는 은퇴 후 97kg까지 체중이 늘었지만, 러닝으로 20kg 가까이 감량했다고 밝혔다. 박서진은 러닝 장비를 갖추는 데만 200만 원을 투자한 것은 물론, 기본기를 배우기도 전에 전문 선수용 카본화까지 신고 등장했다. 이에 황영조는 “멋있게 보이려고 하지 말고 겸손하게 가야 한다”라고 따끔하게 지적했다.해녀였던 어머니 밑에서 자란 황영조는 “가족을 위해 바닷속에서 숨을 참던 엄마를 떠올리며 숨이 넘어갈 듯 뛰었다”라고 회상했고, “그렇게 견디며 운동하다 보니 은퇴할 때까지 기록이 퇴보한 적이 없다”라고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr