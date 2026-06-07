'탐정들의 영업비밀'이 16년 전 가출한 시어머니의 행방을 둘러싼 미스터리를 추적한다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'이 16년 전 가출한 시어머니의 행방을 둘러싼 미스터리를 추적한다. / 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'이 16년 전 가출한 시어머니의 행방을 둘러싼 미스터리를 추적한다.8일 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 세상을 떠난 남편의 마지막 소원을 꼭 이뤄주고 싶다는 아내의 사연이 공개된다. 의뢰인의 남편은 지난해 9월, 간암 말기 판정을 받은 지 5개월 만에 마흔 넷의 나이로 생을 마감했다. 의뢰인은 남편이 죽음을 앞두고 16년 전 집을 나간 어머니를 그리워했다며, "시어머니를 찾는 것이 남편의 유언 같다"고 호소한다.의뢰인이 기억하는 시어머니는 평소 부부 금슬도 좋았고, 자녀들과의 관계에도 특별한 문제가 없었다고 한다. 혹시 가족들이 모르는 금전 문제가 있는지까지 살펴봤지만 의심스러운 정황은 발견되지 않았다. 의뢰인은 "처음에는 잠시 외출한 줄 알았다. 짐도 그대로 있었고 쪽지 한 장 남기지 않았다"고 당시를 떠올린다. 이에 김풍은 "가출하는데 짐을 다 놓고 갔다니 너무 이상하다"며 의아해하고, 데프콘 역시 "이 정도면 증발 수준이다. 납치가 아닌지 불길한 예감도 든다"고 말했다.그런데 시어머니는 집을 나간 지 한 달 뒤, 의뢰인에게 발신자 표시 제한으로 "다른 가족들에게는 전화했다는 사실을 절대 알리지 말라"며 "몸이 안 좋아서 병원에 왔다. 큰 병은 아니니 걱정하지 말라"고 말했다. 더욱이 당시 의뢰인은 남편과 결혼 전이었기 때문에 두 사람은 예비 시어머니와 예비 며느리 관계였다. 가출한 시어머니가 가족이 아닌 예비 며느리에게만 연락을 한 이유에 대해서도 의문이 남았다.그러던 어느 날, 의뢰인에게 또다시 발신자 표시 제한으로 영상통화가 걸려왔다. 의뢰인은 시어머니일 거라는 생각에 아무런 의심 없이 전화를 받았지만 "낯선 남자가 본인 성기를 보여주고 음란한 짓을 했다"고 밝혀 모두를 경악하게 했다.6월 8일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀'이 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr