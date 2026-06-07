사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

배우 노윤서의 압도적인 분위기가 눈길을 끌고 있다.최근 노윤서는 자신의 인스타그램에 "한남동 나드으리"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 노윤서는 우드 패널이 세워진 공간에 앉아 턱을 가볍게 괸 채 카메라를 바라보고 있다. 블랙 슬리브리스 상의에 차분한 블루 계열 셔츠를 걸친 스타일링은 편안하면서도 세련된 분위기를 더했고 긴 흑발이 자연스럽게 내려오며 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 만든다. 같은 공간에서 셔츠를 벗은 채 촬영한 사진에서는 담백한 표정과 시선만으로도 시선을 끌며 한층 깔끔한 무드를 완성했다.또 다른 사진에서는 야외 공간에 앉아 아이스크림을 들고 막대를 입에 문 채 카메라를 바라보고 있다. 어두운 톤의 상의와 자연스럽게 걸친 셔츠, 은은한 조명이 어우러지며 일상적인 순간마저 화보 같은 분위기로 담겼다. 마지막 사진에서는 쿠션 팩트를 얼굴 한쪽에 들어 보인 채 카메라를 응시하고 있으며 잡티 없이 맑은 피부와 또렷한 눈매가 가까운 거리에서도 시선을 사로잡는다.사진을 본 팬들은 "너무 예쁘고 청초하고 풋사과 같고 완전 납작 복숭어 그 자체임", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니너무이쁜데", "패션도 미모도 전부 최고에요", "분위기 좋아요" 등의 댓글을 남기며 애정을 드러냈다.한편 노윤서는 2000년생으로 이화여대 서양화를 전공한 것으로 알려졌다. 아울러 노윤서는 남주혁과 넷플릭스 오리지널 시리즈 '동궁'에 출연한다. '동궁'은 귀의 세계를 넘나드는 능력을 지닌 구천(남주혁 분)과 비밀을 품은 궁녀 생강(노윤서 분), 그리고 왕(조승우 분)이 동궁에 얽힌 저주를 파헤치는 미스터리 사극이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr