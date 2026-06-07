사진 = MBC '오십프로' 캡처

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MBC '오십프로' 신하균과 허성태가 마침내 10년 악연을 뒤로하고 손을 잡았다. 공동의 적 김상경을 향한 반격이 본격적으로 시작됐다.6일 방송된 MBC 금토드라마 ‘오십프로(Fifties Professionals)’(연출 한동화/극본 장원섭) 6회 시청률은 최고 5.7%, 수도권 4.8%, 전국 4.8%를 기록했다. (닐슨코리아 기준)이날 정호명(신하균 분)은 강범룡(허성태 분)과 마공복(이학주 분)을 찾아가 "내가 거부할 수 없는 제안을 할 거니까"라며 함께 싸우자고 손을 내밀었다. 하지만 강범룡은 쉽게 결정을 내리지 못했다. 10년 동안 품어온 복수심과 현실 사이에서 갈등하던 그는 마공복의 직설적인 충고와 마주했다. 마공복은 "평생 유인구, 한경욱 뒤꽁무니만 쫓다가 편의점에서 인생 종 치느니 정호명이랑 손잡고 뭐라도 해보는 게 낫죠 옛날처럼 혼자선 안 된다고요"라며 강범룡의 고집을 지적했고 그 말은 강범룡의 마음을 움직였다.깊은 고민 끝에 강범룡은 자신이 더 이상 과거의 전성기 시절과 같지 않다는 사실을 인정했다. 결국 그는 정호명과의 동맹을 받아들였고 두 사람은 과거의 악연을 잠시 내려놓은 채 한경욱(김상경 분)을 무너뜨리기 위한 공조를 시작했다.또한 의식을 되찾은 강검사(김신록 분)가 본격적으로 움직이기 시작하며 판은 더 커졌다. 케이팝 댄스 클럽 멤버들의 도움으로 몸을 숨긴 강검사는 불법 추심 피해자들의 자료를 검토하던 중 헤븐캐피탈이 영선도 주민들의 토지를 조직적으로 빼앗아 왔다는 사실에 주목했다. 특히 "이상한 건 하필 영선도에서도 낙원리 주민들의 땅 위주로 뺏었다는 건데 왜지? 유인구는 분명 한경욱의 지시를 받고 움직이는 거야 이놈들 영선도를 거점으로 뭔가를.."이라며 단순한 사채 조직을 넘어 더 큰 목적이 숨어 있다는 의심이 커지면서 사건의 진실에도 관심이 쏠렸다.특히 강검사는 박미경(한지은 분)으로부터 헤븐캐피탈과 결탁한 김경사(김주일 분)에 관한 이야기를 듣고 수사에 속도를 냈다. 지역 경찰로서 조직의 뒤를 봐주며 각종 사건을 덮어왔다는 의혹이 드러난 가운데, 김경사가 헤븐캐피탈의 비밀을 밝힐 핵심 인물이 될 수 있을지 긴장감을 높였다.이와 함께 한경욱과 도회장(권율 분), 유인구가 한자리에 모여 시장 선거 판세를 논의하며 긴장감을 자아냈다. 한경욱은 경쟁 후보 김선중(강신일 분)의 지지율 상승 소식에 불편한 기색을 보였다. 이에 도회장은 "저런 나쁜 뉴스는 사전에 싹을 잘라내야죠 선거도 결국 이미지 배틀 아닙니까? 청렴한 교육자가 아니라 부패한 쓰레기로 만들어 버리시죠"라며 또 다른 음모를 꾸몄고 한경욱은 "프로젝트에 차질이 생기면 그땐 모두가 책임을 지게 될 것"이라고 경고해 긴장감을 더했다.또한 권오란(신동미 분)을 미행하던 금강식(이순원 분)의 움직임을 마공복이 뒤쫓으며 새로운 추격전이 펼쳐졌고 강검사는 김경사와 정면으로 맞서며 반격의 의지를 드러냈다. 특히 "내일 중국에서 물건 들어오는 거 몰라? 미리 신경 좀 쓰라고 한 거 기억 안 나?"라며 영선항 단속을 지시하는 금강식의 전화로 마약 거래 작전이 임박했음을 예고, 흥미진진한 전개를 이어갔다.방송 말미 정호명과 강범룡은 인구파의 핵심 자금줄인 마약 거래를 저지하기 위한 작전에 돌입했다. 정호명은 영선푸드를 통해 방부제로 위장한 마약이 전국으로 유통되고 있으며 대규모 거래가 곧 영선항을 통해 진행될 것이라고 설명했다. 또한 인구파가 거래 과정에서 영선도 학생들까지 이용하려 한다는 사실이 드러나 충격을 안겼다.이에 정호명은 영선도 밀수의 핵심 인물인 백사장을 먼저 장악해야 한다고 판단했고 "우리 목적이 뭐야유인구 엿 먹이겠다 그거 하나만 노려본다면 못 할 것도 없지 않아?"라며 거래 장소를 선점해 유인구에게 치명타를 입히는 계획을 세웠다. 이후 정호명과 강범룡은 직접 백사장의 사무실을 찾아가 "내일 밤 중국에서 중요한 물건 들어오지? 우리가 그 물건에 튜닝 좀 해야 하거든"이라고 압박하며 본격적인 작전에 돌입했다. 마약 거래를 무너뜨리기 위한 첫 반격이 시작된 가운데 두 사람의 위험한 공조가 한경욱의 철옹성을 흔들 수 있을지 관심이 집중된다.한편 MBC '오십프로'는 매주 금요일, 토요일 밤 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr