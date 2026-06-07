린, 이수와 이혼 후 홀로 생활…"처음 보는 광경" ('미우새')

린이 이혼 후 혼자 생활하는 일상을 공개한다. /사진제공=SBS

린이 이혼 후 혼자 생활하는 일상을 공개한다.7일 방송되는 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에서는 가수 린의 일상이 최초 공개된다.최근 진행된 SBS ‘미우새’ 녹화에는 ‘...사랑했잖아...’, ‘시간을 거슬러’, ‘My Destiny’ 등 수많은 히트곡을 남긴 가수 린이 합류했다. 린은 이수와 이혼 후 홀로 살기 위해 이사한 집을 처음으로 공개했다.린은 눈 뜨자마자 간식거리를 챙겨 화장실로 직행해 의아함을 자아냈다. 심지어 그 안에서 간식을 먹는가 하면 독서, 뜨개질, 무대 모니터 등 모든 걸 해결하는 이색 행동을 보였다. 지켜보던 린 母 역시 “처음 보는 광경이다. 뜨개질도 거실에서 뜨는 줄 알았는데”라며 당황했다.이후 린은 ‘트로트 대가’ 설운도에게 선물 받은 신곡 연습에 돌입했다. 린만의 간드러진 목소리로 방구석 콘서트가 시작되자 스튜디오에서도 “대충 부르는 거 같은데 진짜 잘한다”, “어마어마하다”라며 감탄했다.린의 맛집 지도도 공개됐다. 다녀온 식당만 600곳이 넘는다는 린은 맛있었던 곳과 가볼 곳을 지역별로 나누어 지도 앱에 일일이 저장해뒀다. 린의 맛집 투어가 시작되자 처음 보는 기이한 음식에 스튜디오에서도 궁금증이 쏟아졌다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr