사진 = SBS '멋진 신세계' 캡처

사진 = SBS '멋진 신세계' 캡처

SBS '멋진 신세계'의 임지연이 의문의 트럭 추돌 사고를 당하는 충격적인 엔딩이 안방극장을 뒤흔들었다.지난 6일 방송된 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'(연출 한태섭, 김현우 /극본 강현주 /제작 스튜디오S, 길픽쳐스) 10화에서는 신서리(임지연 분)와 차세계(허남준 분)가 쌍방 속박을 약속하며 직진 로맨스의 정점을 찍었다. 하지만 신서리가 차세계의 할아버지 차달수(윤주상 분)와 함께 트럭 추돌 사고를 당하는 충격적인 장면이 엔딩을 장식하면서, 서리와 세계의 운명의 향방에 대한 궁금증을 최고조로 치솟게 했다. '멋진 신세계' 10화 시청률은 최고 11.3%, 수도권 10.2% 전국 9.9%로 주말 미니시리즈는 물론 주간 미니시리즈 전체 중에서 1위를 차지했다. 또한 화제성 지표를 보여주는 2049 시청률은 평균 2.6% 최고 3.05%까지 치솟으며 토요일 전체 방송 중 1위를 기록, 적수 없는 인기를 과시했다. (닐슨코리아 기준)이날 방송은 절절한 눈물 키스로 서로의 마음을 확인한 신서리와 차세계가 정식으로 로맨스를 시작해 핑크빛 설렘을 유발했다. 신서리는 차세계에게 "나 이제 조선 여자 아니다"며 "마음 따위 아끼고 끙끙대고 그딴 맹추 짓은 딱 사절하고 아주 막 퍼 주고 살 거다"라며 기습 뽀뽀까지 해 보는 이들의 광대를 치솟게 했다. 이에 신서리는 후회 없는 삶을 살겠다며 차세계는 물론 주변에 마음을 담은 사과 선물을 돌렸고 차세계는 신서리의 선물 공세에 "이 여자가 나를 은혜 한다나?"라며 자랑에 나서 웃음보를 자극했다.그런가 하면 신서리와 차세계의 공식 데이트가 성사돼 설렘 지수를 한껏 끌어올렸다. 그간 드라마로 간접 경험만 해왔던 신서리가 차세계와 함께 빵집 웨이팅부터 남산 타워 구경까지 빠짐없이 즐기며 달달한 실전 데이트에 나선 것. 신서리는 소소한 데이트 스케일에 아쉬워하는 차세계에게 "남들 다 하는 흔해 빠진 거라서 좋은 거다"며 "너만 있으면 나한텐 특별하니까"라며 무심한 듯 묵직한 고백으로 뭉클함을 안겼다. 특히 신서리는 은연 중에 외로운 속내를 내비치는 차세계에게 "내가 널 혼자 두지 않아 믿어도 좋아"라고 약조했고 차세계는 "약속한 거다 신서리 너 이제 빽도는 없어"라는 달콤한 쌍방 속박으로 화답해 핑크빛 텐션을 폭발시켰다.이 가운데 차일그룹에 새로운 바람이 불었다. 차일그룹 차기 회장으로 주목받던 최문도(장승조 분)가 미국 지사로 발령 나면서 차세계의 승계가 예견된 것. 최문도는 차일그룹 회장 차달수(윤주상 분)를 찾아가 애원하지만 차달수는 최문도에게 승계의 뜻이 없음을 확고히 밝혀 최문도의 마지막 기대를 무너뜨렸다. 반면 차세계는 이미 회사 상속을 제안 받고 모태희(채서안 분)와의 파혼을 조건으로 내건 상황이었다. 이에 차세계는 본격적인 복귀에 앞서 이사회에 참석한 후 자신을 무시하는 최문도에게 "어쭙잖게 내 사람들 건드는 거 더는 못 봐 그니까 뒤에서 수작 부리지 말고 정면으로 들어와"라고 경고해 긴장감을 증폭시켰다.한편 신서리를 향한 위협의 그림자가 드리워져 위기감을 고조시켰다. 누군가 신서리의 의상을 훼손시킨 데 이어 설상가상 신서리가 없는 틈을 타 용역들이 신서리의 할머니 남옥순(김해숙 분)을 협박해 억지로 토지 계약을 성사시킨 사실이 드러난 것. 참지 못한 신서리는 곧바로 최문도를 찾아가 분노를 쏟아냈고 과거 세자 이재(장승조 분) 역시 감언이설로 자신을 이용했던 사실을 떠올리며 "그딴 겁박에 더는 놀아나지 않아"라며 서슬 퍼런 정면 돌파를 선언했다.이때 이 모든 사실을 알게 된 차세계가 이성을 잃고 최문도의 사장실에 들이닥쳤고 차세계는 신서리를 위협으로 몰아넣은 최문도에 격하게 분노했다. 차세계는 "너랑 최문도 엮이는 거 진짜 싫다고! 그니까 그냥 내 뒤에 숨으라고"라며 속상한 마음을 토해냈다. 그러나 신서리는 울컥한 나머지 "니가 더 나쁘다"며 "뒤에 숨으라고 날 무지랭이 취급하는 니가 더 상처야"라고 받아 치고 말았다. 다음 날 두 사람은 서로에게 마음에도 없는 모진 말을 내뱉은 것을 후회하며 속앓이를 해 안타까움을 자아냈다.이 가운데 극 말미 신서리와 차세계의 앞날을 송두리째 뒤흔들 충격적인 사고가 벌어졌다. 우연히 국밥집에서 신서리와 만난 차달수는 "똑같이 외로운 이들끼리 부대끼지 말고 넉넉한 사람이 짝이었음 해"라며 차세계의 상대로 신서리가 마땅치 않음을 밝혀 상처를 안겼다. 하지만 비극은 여기서 끝이 아니었다. 신서리가 마음의 상처를 추스를 틈도 없이 갑자기 두 사람을 향해 의문의 트럭이 돌진한 것. 차세계의 전화를 받지 못한 채 의식을 잃어가는 신서리의 피투성이 모습이 엔딩을 장식해 충격을 선사했다. 과연 신서리와 차달수를 노린 트럭 사고의 배후는 누구일지 목숨이 경각에 달린 이들의 미래에 초미의 관심을 모았다.이에 ‘멋진 신세계’ 10화는 신서리와 차세계의 시공 초월 직진 로맨스부터 충격적인 사고 엔딩까지 휘몰아치는 전개로 시청자들을 압도했다. 특히 신서리와 차세계가 서로를 정인으로 받아들인 가운데 전생의 아픔을 뚫고 새로운 로맨스를 만들 수 있을지 향후 전개에 궁금증이 수직 상승한다.한편 SBS '멋진 신세계'는 매주 금,토 밤 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr