사진=MBC '전지적 참견 시점'

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'전지적 참견 시점' 윤남노 셰프가 가게 오픈을 위해 6억 원을 대출받은 사실을 털어놨다.6일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 '요리하는 돌아이' 윤남노 셰프가 일상을 공개했다.이날 윤남노는 요식업 선배가 운영하는 브런치 카페를 찾았다. 만나자마자 그는 "너무 힘들다"며 한숨을 내쉬었다.윤남노는 "어제 와인셀러를 꽉 채웠는데 '이러니까 돈이 없지'라는 생각이 들더라"고 말했다. 이어 압구정에 위치한 가게 오픈을 위해 받은 6억원 대출을 받았다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.직접 자신의 가게를 열게 된 윤남노는 누구보다 강한 주인의식으로 일해왔던 과거도 언급했다. 그는 "남들이 다 저를 사장이라고 생각했는데, 직원이었다. 이 가게를 성공시키면 내 가게도 성공할 거라는 생각으로 밀고 나갔다"고 밝혔다.하지만 현실은 녹록지 않았다. 함께 일하는 김태엽 셰프는 "요즘 동냥밥을 먹으러 다닌다. 금전적으로 힘들어서 친한 형님들이나 다른 셰프들에게 밥을 얻어먹고 있다"고 폭로했다.또 다른 후배 역시 "원래 남노 셰프가 밥도 많이 사주셨는데 요즘은 사줄 때 망설이는 모습을 보면 진짜 돈이 없는 것 같다"고 말했다.윤남노는 "후배들과 밥 먹을 때 콜라 시키는 게 갑자기 너무 아깝더라"며 "예전에는 음료 다 마시라고 했는데 지금은 '꼭 콜라를 마셔야 하냐'고 묻게 된다"고 털어놨다. 이어 "애들이 오면 콜라를 6캔씩 마신다"고 하소연해 웃음을 안겼다.윤남노는 자신만의 '동냥밥 지도'도 공개했다. 그는 "고마운 분들이 많다. 막창집에 갔는데 돈도 안 받고 그냥 가라고 하시더라"고 밝혔다. 이를 들은 전현무는 "잘하고 살았다"고 말했고, 윤남노는 주변 사람들의 도움에 감사함을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr