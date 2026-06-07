사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

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'전지적 참견 시점' 윤남노 셰프가 접시에만 3000만 원을 투자한 이유를 밝혔다.6일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 최근 압구정에 자신의 레스토랑을 오픈한 윤남노 셰프의 일상이 공개됐다.이날 방송에서는 윤남노의 6억 빚을 지고 오픈한 새 매장을 처음 공개했다. 오픈 준비로 분주한 가운데 가장 눈길을 끈 것은 고가의 식기였다.이를 본 출연진들은 "비싼 그릇 아니냐", "하나에 수십만 원 할 것 같다"고 감탄했다. 실제로 윤남노가 준비한 접시 가격은 총 3000만 원에 달했다.윤남노는 "이미 하나 깨졌다"며 "제가 깬 게 34만 원짜리"라고 고백했다. 예상치 못한 실수에 스튜디오는 놀라움과 안타까움이 뒤섞인 반응을 보였다.그럼에도 그는 후회하지 않았다. 윤남노는 "제 꿈이었다"며 "프렌치 요리를 하다 보니 그 감성을 손님들에게 그대로 전달하고 싶었다"고 설명했다. 이어 "저는 집에 제대로 된 접시도 없다. 하지만 가게만큼은 원하는 대로 해보고 싶었다"고 덧붙였다.고가의 접시를 누구보다 아끼는 사람도 윤남노 본인이었다. 그는 직원들이 혹시라도 깨뜨릴까 걱정돼 설거지까지 직접 하고 있다고 밝혔다. 실제 영상에서도 윤남노는 접시를 하나하나 조심스럽게 닦으며 남다른 애정을 드러냈다.대표가 된 뒤 달라진 고민도 털어놨다. 그는 "월급 주는 게 아까운 건 아니다"라면서도 "통장에서 이렇게 큰돈이 한 번에 나간다고 생각하면 놀란다"고 말했다. 그러면서 "제 월급은 없다. 계속 대출 이자가 나간다"고 밝혀 현실적인 자영업자의 고충을 전했다.이를 들은 이영자는 "대표가 되고 나서 훨씬 친절해졌다. 인사도 180도로 한다. 책임감일아는 게 이렇게 무섭다"고 말했고, 전현무는 "방송이 간절해 보인다"고 농담해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr