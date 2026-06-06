이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'

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'살림하는 남자들 시즌2' 가수 박서진이 체중 증가 이후 달라진 반응에 솔직한 심정을 털어놨다.6일 방송된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에서는 다이어트에 나선 박서진의 일상이 공개됐다.이날 박서진은 현재 체중이 과거보다 11kg 늘었다고 밝혔다. 이를 들은 이요원이 "왜 놔버린 것이냐"고 묻자 그는 "요즘엔 목표가 없어 해이해진 것 같다"고 답했다.체중이 늘어난 뒤 온라인 반응도 달라졌다고 했다. 박서진은 직접 악성 댓글을 읽으며 "서진이 예전 얼굴 돌아올 때까지 '살림남' 두 번 다시 안 볼 것이다", "살찌니까 성형 전 얼굴 보인다", "예전엔 성형 미남이었는데 이젠 살쪄서 성형남이다", "장구 칠 때마다 살 떨리는 거 보기 싫다" 등의 글을 소개했다.이어 "(그동안) 팬분들은 응원해 주셨는데 냉정하게 얘기해 주시는 걸 보니 많이 죄송스러웠다"고 말했다.이를 지켜보던 이요원은 "댓글 볼 시간에 일어나서 훌라후프라도 해라"라고 조언했다.박서진은 체중 감량을 위해 여러 방법을 시도했다고도 밝혔다. 그는 "위고비, 마운자로, 식욕억제제도 모두 먹어봤다"고 고백했다.하지만 다이어트는 쉽지 않았다. 박서진은 스트레스를 받을 때마다 탕후루를 찾게 된다며 "몸에서 반응을 한다. 폭풍 흡입을 하게 된다"고 털어놨다.이를 들은 은지원은 "팬과 아티스트의 관계는 힘들다. 살찌면 살찐다고 뭐라고 한다"고 말했다. 이후 박서진은 안무 연습에 나섰지만 예상보다 쉽지 않은 시간을 보냈다. 안무가는 부은 몸 상태를 지적하며 아쉬움을 드러냈고, 결국 연습이 중단되는 상황까지 이어졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr