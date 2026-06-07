이경규의 딸 이예림이 축구선수로 활동 중인 남편 김영찬과 찍은 셀카를 공개했다./사진=이예림 SNS

박명수, 이영표, 이경규가 각기 다른 '딸바보' 면모를 공개한다./사진제공=KBS2

박명수, 이영표, 이경규가 각기 다른 '딸바보' 면모를 공개한다.7일 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')는에서는 이영표의 반전 딸바보 면모가 공개된다. 이영표는 "딸이 남자친구 데려오면 그냥 싫다"며 첫째 딸이 대학교 3학년에 재학 중임에도 남자친구를 데려오는 상황을 상상조차 하기 싫다고 털어놓는다. 이에 딸 아빠인 박명수와 이경규도 각자의 생각을 밝힌다. 이경규는 "딸이 결혼할 때 울지 않았다"며 담담한 모습을 보이지만, 딸 이야기가 나오자 감춰둔 애정을 내비친다.이영표가 이경규의 사위 김영찬을 언급해 눈길을 끈다. FC안양에서 활약 중인 축구선수 김영찬에 대해 이영표는 "FC안양 성적이 상당히 좋다. 그 핵심 멤버 중 하나"라고 칭찬을 아끼지 않는다. 사위 칭찬에 이경규는 흐뭇한 미소를 감추지 못하며 만족감을 표했다는 후문이다.반면 박명수는 현실적인 반응을 내놓는다. 그는 "딸이 남자친구를 데려오더라도 남자친구가 데이트 비용 낼 거니까 상관없다"고 말해 웃음을 안긴다.결혼 23년 차인 이영표는 첫사랑 아내와의 러브스토리도 공개한다. 그는 "나는 축구선수, 아내는 방송국 인턴이었을 때 처음 만났다"며 "미팅에 나간다는 말에 신경이 쓰였고 그때부터 사귀자고 했다"고 회상한다.박명수, 이영표, 이경규의 3인 3색 딸 사랑과 가족 이야기는 7일 오후 4시 40분 방송되는 '사당귀'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr