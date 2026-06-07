배우 장근석이 솔직한 입담으로 웃음을 안겼다./사진=텐아시아DB

배우 장근석이 솔직한 입담으로 웃음을 안겼다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 장근석(38)이 솔직한 입담으로 웃음을 안겼다.장근석은 지난 5일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 근황부터 전성기 시절 에피소드, 아역 배우 시절 이야기까지 진솔하게 털어놨다.이날 장근석은 최근 연기 활동에 복귀하며 생활 습관을 바꾸고 있다고 밝혔다. 그는 "예전에는 체력적으로도 자신 있었고 밤새고 가도 (대본이 바로 외워지니까) 긴장감이 없었는데 오랜만에 하다 보니까 항상 긴장된 상태를 만들지 않으면 용기가 떨어지더라"며 현재의 루틴을 소개했다.이어 아침 10시에 기상해 샐러드를 먹고 복싱과 운동을 병행하는 일상을 공개했다. 철저한 자기관리 비결을 묻자 "3주 전에 입금이 들어와서 가장 큰 원동력이 될 수밖에 없다"고 답해 웃음을 자아냈다.전성기 시절 일본 활동 비하인드도 공개했다. 고등학생 시절 SMAP의 도쿄돔 공연을 보고 "난 10년 안에 저기서 공연할 거야"라고 다짐했다는 그는 7년 뒤 실제로 도쿄돔 무대에 올랐던 순간을 떠올렸다.장근석은 "환호가 인이어를 뚫고 들어온다"며 당시의 압도적인 분위기를 설명한 뒤 "지금이 '내 인생에서의 기회다', '내 꿈이 이뤄지는 시기인데 여기서 내가 절면 안 돼'라면서 아무렇지 않은 척 더 나가서 (무대 했다)"고 회상했다.일본에서의 높은 인기에 얽힌 일화도 전했다. 그는 최고급 차량을 제공받거나 일본 라멘집 사장으로부터 무제한 블랙카드를 받은 적이 있다고 밝히며 "저는 두 가지 일본 여행이 있다고 생각한다. 여러분이 각자 가시는 일본 여행과 저와 가는 일본 여행"이라고 말해 웃음을 안겼다.또 과거 인기에 취해 이른바 '연예인병'을 겪었던 경험도 솔직하게 털어놨다. 그는 "고등학교를 졸업하고 나서 밴을 너무 자랑하고 싶었다. 친구들이 감자탕을 먹자고 했는데 밴을 끌고 갔다"고 고백했다. 이어 0.05%의 사람만 발급받을 수 있는 블랙카드를 갖기 위해 카드사 심사를 세 차례 받았던 사연도 공개했다.반면 아역 배우 시절을 떠올릴 때는 진지한 모습을 보였다. 장근석은 "모든 아역 배우들이 공감할 수 있는 내용인데, 힘들지 않은 척을 해야 버틸 수 있다"고 말문을 열었다. 이어 "저 같은 경우 매니저 없이 혼자 다녔다"며 "집이 되게 어려웠었기 때문에 가족을 지키려면 그래야 했다. 누가 더 힘든가에 대한 얘기를 할 때가 아니었다"고 담담하게 털어놨다.장근석은 tvN '구기동 프렌즈', ENA '디렉터스 아레나' 등에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 또한 밴드 치미로(CHIMIRO)로 일본 공연을 성황리에 마쳤으며 오는 7월 도쿄 공연을 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr