사진 = 최준희 인스타그램

사진 = 최준희 인스타그램

사진 = 최준희 인스타그램

사진 = 최준희 인스타그램

故 최진실 딸 최준희가 결혼 후 일상을 공개했다.최근 최준희는 자신의 인스타그램에 "꼴딱 꼴딱 신혼이라 좋은기라 ~ ~ ~ ՞ෆ ෆ՞"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 최준희는 은은한 조명 아래 셀카를 촬영하며 또렷한 이목구비를 드러냈다. 최준희는 긴 흑발을 자연스럽게 늘어뜨린 채 진주 귀걸이와 펜던트 목걸이를 매치했고 레이스 디테일이 더해진 베이지 톤 상의로 부드러운 분위기를 완성했다. 카메라를 정면으로 바라보는 시선과 맑은 피부 표현이 어우러지며 인형 같은 비주얼을 자아냈다.또 다른 사진에서는 의류와 향수 등이 진열된 매장 안에서 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 최준희는 밝은 톤의 가디건과 와이드 팬츠 차림으로 편안한 스타일을 연출했고, 손에는 아우터를 들고 매장 내부를 둘러보며 차분한 분위기를 보여줬다. 넓은 주차장 앞에서는 가죽 재킷을 한쪽 팔에 걸친 채 환한 미소를 짓고 있으며 맑게 갠 하늘과 나무들이 어우러져 한층 밝은 무드를 더했다.마지막 사진에서 최준희는 체크 패턴 바닥과 연두색 소파가 놓인 매장 공간에 앉아 쇼핑 중인 모습을 공개했다. 최준희는 소파에 기대어 환하게 웃고 있으며 곁에 놓인 쇼핑백과 가방이 자연스러운 일상 분위기를 완성했다. 최준희의 편안한 표정과 여유로운 모습이 사진 전반에 따뜻하게 담겼다.앞서 몸무게 40kg임을 인증한 최준희는 뼈말라 단점이 딱 하나 있다며 "골반뽕 없이 어떻게 사냐"고 하면서 털털한 매력을 뽐낸 바 있다.사진을 접한 팬들은 "아름답다,, 공쥬" "꽃길 걸으시오" "너무 예뻐" "공주님 넘 행복해 보여용" "누구보다 행복해보이고 이쁘다" "꽃길만 걸으며 행복하세요" 등의 반응을 남기며 응원을 보냈다.한편, 최준희는 지난 5월 서울 강남구의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 이후 LA로 신혼여행을 떠났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr