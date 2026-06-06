사진 = 31기 경수 인스타그램
사진 = 31기 경수 인스타그램
'나는솔로' 31기 경수가 순자와 한 데이트 사진을 공개했다.

사진 속 경수는 검은색 반소매 티셔츠를 입고 하늘을 배경으로 셀카를 촬영하고 있다. 파란 하늘과 흰 구름이 넓게 펼쳐진 가운데 자연스러운 표정이 담기며 편안한 분위기를 자아낸다.

다른 사진에는 화려한 색감의 중국식 건축물 앞 계단이 담겨 있다. 순자가 계단을 따라 건물 입구를 향해 걸어가는 모습이 담겼으며 '포청천'이라는 문구가 표시돼 시선을 끈다.
사진 = 31기 경수 인스타그램
사진 = 31기 경수 인스타그램
한편 1990년대 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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