사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 순자와 한 데이트 사진을 공개했다.사진 속 경수는 검은색 반소매 티셔츠를 입고 하늘을 배경으로 셀카를 촬영하고 있다. 파란 하늘과 흰 구름이 넓게 펼쳐진 가운데 자연스러운 표정이 담기며 편안한 분위기를 자아낸다.다른 사진에는 화려한 색감의 중국식 건축물 앞 계단이 담겨 있다. 순자가 계단을 따라 건물 입구를 향해 걸어가는 모습이 담겼으며 '포청천'이라는 문구가 표시돼 시선을 끈다.한편 1990년대 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr