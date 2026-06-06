경상도 편에서 활약했던 양상국에 이어 이번에는 전라도 출신 유노윤호와 곽범이 사투리 전도사로 나선다./사진=텐아시아DB

경상도 편에서 활약했던 양상국에 이어 이번에는 전라도 출신 유노윤호와 곽범이 사투리 전도사로 나선다./사진제공=MBC

경상도 편에서 활약했던 양상국에 이어 이번에는 전라도 출신 유노윤호와 곽범이 사투리 전도사로 나선다.6일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'는 '촌놈들의 전성시대-쩐의 전쟁' 전라도 편으로 꾸며진다. 유재석, 하하, 허경환, 주우재가 '호남 사나이' 유노윤호, 곽범과 함께 서울 구경에 나선다. 멤버들은 '쩐의 전쟁' 세계관 확장에 따라 경상도 사투리에서 전라도 사투리로 전환해야 하는 상황에 놓인다.유재석은 "사투리 갑자기 바꾸니까 피곤하네. 근데 난 전국구여"라며 자신감을 내비쳤다. 반면 하하, 허경환, 주우재는 어설픈 사투리 실력을 뽐내며 웃음을 안겼다.이때 전라남도 광주 출신 유노윤호가 등판해 전라도 사투리 특강에 나선다. 유노윤호는 "이것이 첫 번째 레슨이여"라며 실전 팁을 전수했고, 멤버들은 그의 말투를 따라 하며 열혈 수강생으로 변신했다.전라북도 전주 출신 곽범도 힘을 보탰다. 그는 전남 사투리와는 또 다른 전북 사투리의 매력을 소개하며 맛있는 음식을 먹었을 때 사용하는 표현을 알려줬다. 이에 허경환이 사투리를 지어낸 것 아니냐고 의심하자 곽범은 "실제로 쓰는 거여!"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.한편 유재석은 "앞으로 전라도 사투리가 아닌 말을 쓰면 계산하겠다는 의미로 알겠다"며 새로운 규칙을 선언했다. 멤버들이 배운 사투리를 얼마나 자연스럽게 활용할 수 있을지 관심이 쏠린다.유노윤호의 전라도 사투리 레슨 현장은 6일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr