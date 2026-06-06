사진 = 장승조 인스타그램

배우 장승조가 SBS 드라마 '멋진 신세계'에서 활약하고 있는 가운데 비주얼 마저 화제가 되고 있다.최근 장승조는 자신의 인스타그램에 "최문도"라는 멘트와 사진을 올렸다사진 속 장승조는 어두운 밤거리에서 검은색 수트를 차려입고 서 있다. 주머니에 손을 넣은 채 정면이 아닌 옆쪽을 바라보는 장승조의 모습이 눈길을 끌며 단정하게 정리된 헤어스타일과 날카로운 표정이 묵직한 분위기를 더한다. 장승조 옆에는 차량이 자리하고 있으며 주변의 조명이 어우러져 한층 긴장감 있는 비주얼을 완성한다.이를 본 팬들은 "연기를 적당히 잘해야지" "늘 응원합니다" "배우님 나오실때가 제일 기다려져요" "승조 배우님 화이팅" "와 진짜 잘생겼다" "표정 무서운데 잘생겻어" 등의 댓글을 달았다.한편 1981년생으로 45세인 장승조는 지난 2014년 천상지희 린아와 결혼해 두 자녀를 두고 있다. 장승조는 SBS 금토 드라마 '멋진 신세계'에서 악역으로 활약 중이다. '멋진 신세계'는 경이로운 조선 악녀 '신서리'(임지연 분)과 대한민국 악질 재벌 '차세계'(허남준 분)의 '혐관' 로맨스를 담은 드라마로 장승조는 극 중 굴지의 기업 차일 그룹의 핵심 사업체 차일 건설의 사장 '최문도' 역을 맡았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr