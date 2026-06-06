한혜진이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'누난 내게 여자야2'가 3회 만에 메기남녀 투입과 직업 공개를 진행하며 빠른 전개를 이어간다./사진제공=KBS2

한혜진이 메인 진행을 맡은 KBS2 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야2'가 3회 만에 메기남녀 투입과 직업 공개를 진행하며 빠른 전개를 이어간다.6일 방송되는 '누난 내게 여자야2'에서는 메기남녀를 포함한 10인의 누나와 연하남이 처음으로 한자리에 모인다.연 하우스 입주 이틀 만에 새롭게 합류한 메기남녀의 등장에 출연자들은 적잖이 흔들린다. 기존 출연자들은 이미 '1대1 데이트'를 마친 상태였지만, 새로운 인물들이 등장하면서 분위기가 달라진다. 이를 지켜보던 딘딘은 "러브라인이 굳어질 줄 알았는데 판도가 좀 흔들릴 것 같다"며 관심을 보였다.여기에 직업 공개까지 이어지며 또 한 번 변화를 예고한다. 한혜진과 딘딘은 "직업? 나 이거 너무 궁금했다"며 반가움을 내비쳤다. 반면 장우영은 "메기 들어오고 이틀 만에 직업 공개라고?"라며 놀라움을 감추지 못했다. 딘딘 역시 "쇼츠급 전개다"라며 빠른 흐름에 감탄했다.직업이 공개된 이후 출연자들의 시선에도 변화가 생겼다. 첫날 '러브QR' 인기남으로 꼽혔던 이윤소는 "매력적이고 더 멋있게 느껴졌다"며 호감을 내비쳤다. 이시원 역시 "이런 직업을 가진 분은 처음 봤다. 멋있던데요?"라고 말하며 관심을 보였다. 출연자 중에는 연 매출 100억 원 규모 사업체를 운영하는 CEO도 포함된 것으로 알려져 눈길을 끈다. 서로의 직업이 공개된 뒤 관계에 어떤 변화가 생길지 관심이 쏠린다.'누난 내게 여자야2'는 6일 오후 10시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr