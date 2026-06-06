배우 김민하의 마른 체형이 이슈 되고 있다./사진=SNS 갈무리

배우 김민하의 마른 체형이 이슈 되고 있다./사진=SNS 갈무리

배우 김민하의 마른 체형이 이슈 되고 있다.지난 5일 아이즈매거진 공식 계정에는 "확 달라진 김민하. 오늘 그녀의 에르메스 룩은? 영상에서 확인해 보세요"라는 글과 함께 영상이 공개됐다.영상 속 김민하는 한 행사에 참석해 세련된 스타일링을 선보였다. 그는 우아하면서도 한층 성숙해진 분위기로 시선을 사로잡았다. 무엇보다 이전보다 눈에 띄게 슬림해진 모습이 이목을 집중시켰다. 최근 SNS에서 김민하의 변화한 비주얼을 두고 다양한 반응이 이어지고 있다.김민하는 과거 마른 체형을 선호하는 연예계 분위기 속에서도 건강한 이미지로 주목받았다. 또한 정형화된 미의 기준에 자신을 맞추지 않겠다는 소신을 밝히며 대중의 호응을 얻기도 했다.최근에는 영화 '우리 태양을 흔들자' 출연을 확정했다. 김민하가 맡은 역할이 시한부 인물로 알려지면서, 급격히 달라진 체형 역시 작품 준비 과정의 일환이 아니냐는 추측이 나오고 있다.김민하는 지난해 11월 종영한 tvN 드라마 '태풍상사'에서 여자 주인공으로 활약했다. 당시 공식 석상에서는 지금보다 다소 통통한 모습이었지만, 이후 비교적 짧은 기간 동안 체형에 큰 변화가 생기며 누리꾼의 관심이 이어지고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr