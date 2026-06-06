사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 화면 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 화면 캡처

SBS Plus, ENA 연애 예능 프로그램 '나는솔로' 31기에 출연한 변호사 상철이 같은 기수 출연자들 사이에서 발생한 험담 및 소외 논란에 대해 기계적 중립을 고수하다가 시청자들의 거센 비판을 받자 추후 공식적인 해명에 나서겠다는 뜻을 전했다.최근 상철은 블로그 등 자신의 계정에 게시된 시청자의 장문 지적 댓글에 직접 답글을 남기며 조만간 논란에 대한 입장 발표를 하겠다고 예고했다.앞서 종영한 방송에서는 남성 출연자 경수를 두고 여성 출연자 순자와 영숙이 경쟁을 벌이는 과정이 담겼는데 이때 영숙이 옥순, 정희 등과 함께 순자가 들리는 자리에서 은근한 따돌림으로 비칠 수 있는 언행과 조롱 섞인 뒷담화를 나누는 장면이 송출돼 대중의 공분을 샀다.이후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에 공개된 방송 시청 리액션 영상과 인터뷰에서 상철은 험담을 듣고 있던 순자를 향해 "왜 앞에서 그걸 듣고 있냐"라고 지적하는가 하면 촬영 종료 후 방송 시작 전까지는 분위기가 나쁘지 않았으나 방송 이후 출연자들이 보지 못했던 면을 보며 소원해진 것 같다고 언급했다.특히 상철은 본업인 법조인 경험을 빗대어 "과거 사건을 제 3자가 명확히 아는 것은 불가능하며 변호사 일을 해봐도 어느 일방의 100% 잘못인 경우는 드물고 양쪽 다 문제가 있다"는 취지의 발언을 남겨 논란을 더욱 키웠다.이에 한 시청자은 상철의 개인 블로그를 방문해 "사실관계 판단에 앞서 집단 내에서 괴로움을 토로하는 피해자가 존재한다면 균형론보다는 고통에 대한 공감이 우선되어야 한다"고 강하게 꼬집었다.해당 작성자는 "상철이 지속적으로 표방한 관계 개선 방식이 사건의 축소와 양비론에 치우쳐 본질을 흐리고 있으며 법률적 중립이 인간관계의 상처에서는 도리어 외면과 방관으로 느껴질 수 있다"고 경고한 뒤 "처신에 대해 깊이 성찰하라"고 조언했다. 이를 확인한 상철은 "생각 말씀해 주셔서 감사하다"라는 입장과 함께 "적절한 시기에 답변을 드리겠다"라며 성급한 변명 대신 정돈된 해명을 남기겠다는 태도를 취해 향후 행보에 이목을 집중시켰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr