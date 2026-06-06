대식가 쯔양의 먹바라지를 하던 '하와 수' 박명수, 정준하에게 예상치 못한 위기가 찾아온다./사진제공=ENA

대식가 쯔양의 먹바라지를 하던 '하와 수' 박명수, 정준하에게 예상치 못한 위기가 찾아온다./사진제공=ENA

대식가 쯔양의 먹바라지를 하던 '하와 수' 박명수, 정준하에게 예상치 못한 위기가 찾아온다.6일 방송되는 ENA '쯔양몇끼' 2회에서는 쯔양의 먹방 속도를 따라다니며 음식을 먹던 박명수가 갑작스러운 '급똥' 신호를 맞는 모습이 그려진다. 늘 쯔양의 배를 채우기 위해 수발을 들던 박명수와 정준하가 이번에는 박명수의 장을 비우기 위해 분주하게 움직이며 웃음을 안긴다.이날 박명수(55)는 쉴 새 없이 이어지는 쯔양의 먹방 페이스를 따라가다 결국 위기를 맞는다. 낯선 홍콩 거리에서 식은땀을 흘리며 화장실을 찾던 그는 쯔양을 향해 "다 왔으면 화장실부터 먼저 좀 찾아줘!"라고 외치며 장 트러블 위기를 고백한다.홍콩의 맛집을 찾아다니던 일정도 잠시 중단됐다. 박명수는 풍경보다 화장실 위치가 더 절실한 상황에 놓였고, 쯔양은 먹방을 멈춘 채 "저 앞에 저 앞에!"를 외치며 길 안내에 나섰다. 평소와 달리 쯔양이 박명수를 챙기는 모습이 색다른 재미를 더했다.제작진은 "언제나 쯔양 씨의 위장을 걱정하던 박명수 씨가 말도 잘 통하지 않는 홍콩 한복판에서 본인의 대장 통제력을 상실하며 현장이 그야말로 초토화되었다"며 "길거리를 헤매며 화장실을 찾기 위해 동분서주하는 쯔양 씨와 정준하 씨의 눈물겨운 '명수 형 존엄성 지키기 작전'이 펼쳐졌다. 먹방 예능에서 스릴러 영화를 방불케 하는 긴장감과 역대급 폭소를 동시에 느낄 수 있는 회차가 될 것"이라고 전했다.박명수의 긴급 상황과 이를 돕는 정준하, 쯔양의 케미가 이번 회차의 주요 관전 포인트가 될 전망이다. 박명수가 두 사람의 도움 속에 위기를 무사히 넘길 수 있을지 관심이 쏠린다.'쯔양몇끼'는 매주 토요일 오후 7시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr