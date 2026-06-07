진선규, ♥박보경 19금 촬영 질문에 당황…"애칭은 와사비, 톡 쏘는 매력" ('아근진')

진선규가 아내 박보경 애칭을 '와사비'라고 밝혔다.오는 8일 방송되는 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜!’에서는 배우 진선규, 김지석이 게스트로 출연한다.최근 진행된 녹화에서 진선규와 이수지는 과거 예능에서 큰 사랑을 받았던 ‘위성락’과 ‘린쟈오밍’ 캐릭터로 재회했다. 두 사람은 서로를 보자마자 뜨거운 포옹을 나누며 옛 연인 캐릭터에 완벽 몰입했다.진선규는 멜로 연기에 대한 숨겨둔 욕심을 드러냈다. MC들이 “멜로 하고 싶다고 하면 아내가 뭐라고 하지 않냐”고 묻자, 그는 “어차피 못 할 걸 알고 있어 괜찮다”며 셀프 디스했다.진선규는 대세 배우로 활약 중인 아내 박보경을 향한 사랑꾼 면모를 보였다. 그는 아내의 별명이 ‘와사비’라고 밝히며 “자다가 ‘여보’ 하고 부르면 ‘얼굴 안 치워?’라고 할 때 반한다. 톡 쏘는 매력이 있다”며 특이한 취향을 공개했다.진선규는 유일하게 아내의 19금 작품을 못 봤다고 고백했다. 이에 MC들이 “앞으로 아내가 19금 장면 찍는다고 말하면 어떻게 답할 거냐”고 묻자, 그는 당황한 나머지 말을 더듬는 모습을 보였다 .태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr