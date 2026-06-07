가수 백지영이 딸의 괴롭힘 피해 사실을 털어놨다.
지난 4일 유튜브 채널 '컴패션'에는 ''남편을 통해 보여주셨어요' 가수 백지영'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 백지영은 가족과 관련된 다양한 이야기를 들려줬다.
이날 백지영은 "하임(딸)이가 유치원 때 약간의 괴롭힘을 당했다"라며 딸과 관련된 이야기를 꺼냈다. 백지영은 "그 친구도 나쁜 마음은 아니었을 거다. '따라오지 마, 너 싫어, 저리 가' 이렇게 말했다고 하더라. 엄마 입장에서 그 얘기를 들으니까 뚜껑이 날아갔다"고 회상했다. 이어 그는 "하임이한테 '그 엄마한테 얘기할까?' 물었더니 얘기하지 말라고 하더라. 이유를 물었는데 '예수님도 이런 걸 참으셨다'고 답했다. 말이 되냐. 물론 아이들은 그런 마음이 24시간 가지는 않는다. 근데 순간순간 '예수님이 양육해 주고 계신다'는 걸 느낀다"고 덧붙였다.
한편 백지영은 2013년 배우 정석원과 결혼한 뒤 2017년 딸을 얻었다. 현재 백지영의 딸 정하임 양은 서울 강남구에 위치한 기독교 기반 비인가 국제학교인 GIA(Grace International Academy) 마이크로 스쿨에 재학 중이다. 해당 학교는 연간 학비가 약 3천만 원에 달하는 것으로 알려져 있다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
지난 4일 유튜브 채널 '컴패션'에는 ''남편을 통해 보여주셨어요' 가수 백지영'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 백지영은 가족과 관련된 다양한 이야기를 들려줬다.
이날 백지영은 "하임(딸)이가 유치원 때 약간의 괴롭힘을 당했다"라며 딸과 관련된 이야기를 꺼냈다. 백지영은 "그 친구도 나쁜 마음은 아니었을 거다. '따라오지 마, 너 싫어, 저리 가' 이렇게 말했다고 하더라. 엄마 입장에서 그 얘기를 들으니까 뚜껑이 날아갔다"고 회상했다. 이어 그는 "하임이한테 '그 엄마한테 얘기할까?' 물었더니 얘기하지 말라고 하더라. 이유를 물었는데 '예수님도 이런 걸 참으셨다'고 답했다. 말이 되냐. 물론 아이들은 그런 마음이 24시간 가지는 않는다. 근데 순간순간 '예수님이 양육해 주고 계신다'는 걸 느낀다"고 덧붙였다.
한편 백지영은 2013년 배우 정석원과 결혼한 뒤 2017년 딸을 얻었다. 현재 백지영의 딸 정하임 양은 서울 강남구에 위치한 기독교 기반 비인가 국제학교인 GIA(Grace International Academy) 마이크로 스쿨에 재학 중이다. 해당 학교는 연간 학비가 약 3천만 원에 달하는 것으로 알려져 있다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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