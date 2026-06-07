가수 백지영이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

백지영이 유튜브 '컴패션'에 출연해 다양한 이야기를 들려줬다. / 사진=유튜브 채널 '컴패션' 캡처

가수 백지영이 딸의 괴롭힘 피해 사실을 털어놨다.지난 4일 유튜브 채널 '컴패션'에는 ''남편을 통해 보여주셨어요' 가수 백지영'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 백지영은 가족과 관련된 다양한 이야기를 들려줬다.이날 백지영은 "하임(딸)이가 유치원 때 약간의 괴롭힘을 당했다"라며 딸과 관련된 이야기를 꺼냈다. 백지영은 "그 친구도 나쁜 마음은 아니었을 거다. '따라오지 마, 너 싫어, 저리 가' 이렇게 말했다고 하더라. 엄마 입장에서 그 얘기를 들으니까 뚜껑이 날아갔다"고 회상했다.이어 그는 "하임이한테 '그 엄마한테 얘기할까?' 물었더니 얘기하지 말라고 하더라. 이유를 물었는데 '예수님도 이런 걸 참으셨다'고 답했다. 말이 되냐. 물론 아이들은 그런 마음이 24시간 가지는 않는다. 근데 순간순간 '예수님이 양육해 주고 계신다'는 걸 느낀다"고 덧붙였다.한편 백지영은 2013년 배우 정석원과 결혼한 뒤 2017년 딸을 얻었다. 현재 백지영의 딸 정하임 양은 서울 강남구에 위치한 기독교 기반 비인가 국제학교인 GIA(Grace International Academy) 마이크로 스쿨에 재학 중이다. 해당 학교는 연간 학비가 약 3천만 원에 달하는 것으로 알려져 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr