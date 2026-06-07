유재석과 김경남이 각 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

전소민과 김경남이 SBS '런닝맨'에 출격한다./사진제공=SBS

전소민과 김경남이 SBS '런닝맨'에 출격한다.7일 방송되는 '런닝맨'에서는 전소민과 김경남이 게스트로 출연해 '나혼자 머니업' 레이스를 펼친다.이날 녹화에는 과거 고정 멤버로 활약했던 전소민이 지난해 10월 게스트 출연 이후 다시 한번 '런닝맨'을 찾았다. 멤버들은 전소민이 등장하자마자 장난기 가득한 환영식을 펼쳤고, 전소민 역시 오프닝부터 자연스러운 호흡을 보여주며 녹화 분위기를 이끌었다.김경남도 약 7년 만에 재출연한다. 그는 과거 출연 당시 유재석에게 "경남이는 예능하고 안 맞아"라는 말을 들은 뒤 오랫동안 예능에 출연하지 못했던 일화를 털어놔 웃음을 안겼다. 이어 "그때와는 마인드가 완전히 달라졌다"며 달라진 각오를 전했다.이번 레이스는 멤버들이 계절 장사꾼으로 변신해 계절별 상품에 투자하고 수익을 얻는 '나혼자 머니업'으로 진행된다. 참가자들은 어떤 계절이 호황을 맞을지 예측해 시드머니를 배분해야 한다.게임이 시작되자 멤버들은 한 계절에 전 재산을 투자하는 '불나방형'과 여러 계절에 나눠 투자하는 '안정형'으로 나뉘어 상반된 전략을 펼쳤다. 전소민은 '원조 불나방'답게 과감한 선택을 이어갔고, 양세찬 역시 매 라운드한 계절에만 투자하는 공격적인 전략으로 승부수를 던졌다는 후문이다.'런닝맨'은 7일 오후 6시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr