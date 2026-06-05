예린이 네 번째 미니앨범을 발매한다. / 사진제공=에이사이드컴퍼니

예린이 네 번째 미니앨범을 발매한다. / 사진제공=에이사이드컴퍼니

그룹 여자친구 출신 가수 예린이 네 번째 미니앨범 'REACH YOU(리치 유)'를 발매한다.예린은 지난 4일 오후 공식 SNS 채널을 통해 네 번째 미니앨범 'REACH YOU'의 타이틀곡 '조각별' 뮤직비디오 티저를 공개했다.영상 속 예린은 순백의 원피스를 착용해 청순한 비주얼을 자랑했으며, 레트로한 카세트테이프 플레이어와 헤드셋을 사용해 아날로그 감성을 더했다. 이어 리드미컬한 기타 사운드로 기분 좋은 에너지를 전하며 기대감을 높였다.'조각별'은 하루의 끝에서 마주한 밤하늘 아래, 다시 꿈을 떠올리는 순간을 담아낸 곡이다. 예린은 이번 컴백을 통해 따뜻한 위로와 진심 어린 메시지, 희망의 에너지를 전할 예정이다.예린의 'REACH YOU'는 오는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr