하성운이 '비 오는 날 함께 우산을 쓰고 싶은 남자 가수' 1위에 올랐다./사진=텐아시아DB

하성운이 '비 오는 날 함께 우산을 쓰고 싶은 남자 가수' 1위에 올랐다.텐아시아는 지난달 28일부터 6월 3일까지 '비 오는 날 함께 우산을 쓰고 싶은 남자 가수는?'을 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 차지했다. 최근 공개된 엠넷플러스 오리지널 리얼리티 'WANNA ONE GO : Back to Base' 최종회에서 하성운은 "이곳에 우리가 다시 모인 건, 다시 시작하기 위해서가 아닐까?"라는 의미심장한 말을 남겼다. 워너원 멤버들의 재회와 추억을 담아낸 가운데, 또 다른 이야기를 예고하는 듯한 열린 결말로 팬들의 관심을 모았다.2위는 박지훈이다. 박지훈은 최근 '취사병 전설이 되다' 인터뷰에서 초심을 지키는 비결을 묻는 질문에 "물론 배우로서 작품 성공에 기여할 수 있지만, 사실 작품은 수많은 스태프와 배우들이 함께 만들어가는 결과물"이라고 말했다. 이어 "마치 혼자 해낸 것처럼 행동하는 게 싫다"며 겸손한 가치관을 밝혔다.3위는 더보이즈 주연이 이름을 올렸다. 주연은 최근 패션 매거진 하퍼스 바자 코리아와 함께한 디지털 화보를 공개했다. 캐나다구스 컬렉션과 함께한 이번 화보에서 그는 레인 재킷과 후디 재킷 등 다양한 스타일을 소화하며 세련된 비주얼과 독보적인 분위기를 선보였다.현재 텐아시아 탑텐 홈페이지에서는 '휴가철 여행 메이트로 함께하고 싶은 여자 가수는?', '휴가철 여행 메이트로 함께하고 싶은 남자 가수는?', '휴가철 여행 메이트로 함께하고 싶은 여자 트로트 가수는?', '휴가철 여행 메이트로 함께하고 싶은 남자 트로트 가수는?'을 주제로 투표를 진행 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr