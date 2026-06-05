김동현이 '식포일러'에 출연해 장어잡이에 나선다. / 사진제공=SBS

5일 방송되는 '식포일러'에는 UFC 선수들이 게스트로 출연한다. / 사진제공=SBS

김동현 선수가 '식포일러'에 UFC 후배 선수들을 대거 초대했다. 그의 예상치 못한 행동은 최강록과 김도윤 셰프을 당황하게 했다.5일 방송되는 SBS 예능 '최강로드 - 식포일러'(이하 '식포일러')에서는 본격적인 여름철을 맞이해 떨어진 기력을 북돋기 위한 여정이 시작된다. 출연진은 여름철 최강 보양식인 갯벌 장어를 만나기 위해 인천 강화도에 방문한다.전 UFC 선수 김동현은 게스트로 등장해 장어와의 특별한 추억을 공개한다. 이후 장어가 절실히 필요하다는 UFC 후배 선수들을 부르는 돌발 행동으로 최강록과 김도윤을 당황하게 한다. 최강록은 "이거 보통 일이 아니다. 삐뽀삐뽀!"라며 사이렌을 울렸다. 선수들을 만난 두 셰프는 기세에 눌려 손을 가지런히 모으고 뒷걸음질을 쳐 웃음을 자아냈다.본격적인 장어잡이에 앞서 선수들은 최강록과 김도윤 중 요리가 기대되는 셰프를 택해 팀 나누기를 진행한다. 장어를 잡은 만큼 먹을 수 있다는 말에 모두가 승부욕이 발동해 UFC 경기 현장 못지않은 장어잡이 현장이 펼쳐진다.이후 최강록과 김도윤이 장어 요리를 선보인다. 선수들의 역대급 먹성에 두 셰프의 손은 쉴 틈 없이 바쁘게 움직인다. 최강록과 김도윤이 처음 보는 방식의 요리법으로 스페셜 장어 요리를 선보여 선수들의 환호를 자아낸다. 두 셰프가 선보인 장어요리가 무엇일지는 방송을 통해 확인할 수 있다.'식포일러'는 매주 금요일 밤 11시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr