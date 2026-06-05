그룹 애프터스쿨 출신 레이나가 달라진 외모와 함께 근황을 전했다.
레이나는 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 다소 얼굴이 달라진 레이나가 직각 어깨가 훤히 드러나는 상의에 캐주얼한 가방을 매치한 후 어딘가를 방문한 모습. 특히 그의 목에는 '대한민국 국방부'라고 적힌 지정 출입증이 걸려 있어 국방부와의 연관성에 이목이 쏠렸다.
한편 레이나는 1989년생으로 올해 만 37세다. 2009년 그룹 애프터스쿨 멤버로 합류해 약 10년간 활동했다. 올해 데뷔 16주년을 맞았다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
레이나는 지난 4일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 다소 얼굴이 달라진 레이나가 직각 어깨가 훤히 드러나는 상의에 캐주얼한 가방을 매치한 후 어딘가를 방문한 모습. 특히 그의 목에는 '대한민국 국방부'라고 적힌 지정 출입증이 걸려 있어 국방부와의 연관성에 이목이 쏠렸다.
한편 레이나는 1989년생으로 올해 만 37세다. 2009년 그룹 애프터스쿨 멤버로 합류해 약 10년간 활동했다. 올해 데뷔 16주년을 맞았다.
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