온유가 '멋진 신세계' OST를 발매한다. / 사진제공=SBS

그룹 샤이니의 멤버 온유가 SBS 금토드라마 '멋진 신세계' OST 'Into You'를 발매한다.'Into You'는 미디엄 템포의 경쾌한 팝 사운드와 밝고 리드미컬한 기타, 감각적인 멜로디 라인이 어우러진 곡이다. 온유 특유의 부드럽고 담백한 목소리가 극의 로맨틱한 분위기를 더할 것으로 보인다.한편 '멋진 신세계'는 지난달 30일 방송된 8회에서 자체 최고 시청률 10.4%를 기록했다. 8회에서 서로의 마음을 확인한 차세계(허남준 분)와 신서리(임지연 분)는 본격적으로 쌍방 로맨스를 그릴 예정이다.온유의 'Into You'는 오는 6일 오후 6시부터 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr