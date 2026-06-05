그룹 샤이니의 멤버 온유가 SBS 금토드라마 '멋진 신세계' OST 'Into You'를 발매한다.
'Into You'는 미디엄 템포의 경쾌한 팝 사운드와 밝고 리드미컬한 기타, 감각적인 멜로디 라인이 어우러진 곡이다. 온유 특유의 부드럽고 담백한 목소리가 극의 로맨틱한 분위기를 더할 것으로 보인다.
한편 '멋진 신세계'는 지난달 30일 방송된 8회에서 자체 최고 시청률 10.4%를 기록했다. 8회에서 서로의 마음을 확인한 차세계(허남준 분)와 신서리(임지연 분)는 본격적으로 쌍방 로맨스를 그릴 예정이다.
온유의 'Into You'는 오는 6일 오후 6시부터 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
'Into You'는 미디엄 템포의 경쾌한 팝 사운드와 밝고 리드미컬한 기타, 감각적인 멜로디 라인이 어우러진 곡이다. 온유 특유의 부드럽고 담백한 목소리가 극의 로맨틱한 분위기를 더할 것으로 보인다.
한편 '멋진 신세계'는 지난달 30일 방송된 8회에서 자체 최고 시청률 10.4%를 기록했다. 8회에서 서로의 마음을 확인한 차세계(허남준 분)와 신서리(임지연 분)는 본격적으로 쌍방 로맨스를 그릴 예정이다.
온유의 'Into You'는 오는 6일 오후 6시부터 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.
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