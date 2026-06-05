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사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

손빈아와 정서주가 황금별을 향한 두 강자의 승부가 펼쳐진다.5일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'에서는 조항조의 명곡을 둘러싼 트롯 톱스타들의 치열한 데스매치가 펼쳐진다. 그중에서도 골든컵 레이스 상위권을 달리고 있는 선(善) 손빈아와 진(眞) 정서주의 대결이 성사돼 시청자들의 이목이 쏠린다.특히 손빈아는 눈에 띄게 달라진 비주얼로 시선을 사로잡는다. MC 김성주가 "살이 좀 빠졌다"라며 걱정을 내비쳤다. 이에 손빈아는 "요즘 꿈에 자꾸 메기 싱어가 나온다"라고 털어놔 현장을 웃음바다로 만든다.'금타는 금요일'에 누구보다 진심인 손빈아가 준비한 승부수는 조항조의 '거짓말'이다. 무대를 본 원곡자 조항조가 "'거짓말'을 부른 가수 중에서 감정 표현을 제일 잘 했다"라며 극찬했다는 후문이다.이에 맞서는 정서주는 조항조의 명곡 '남자라는 이유로'를 선곡해 눈길을 끈다. 남성 가수들이 주로 소화해 온 곡인 만큼, 예상 밖 선택에 동료들 역시 "의외다"라며 놀라움을 감추지 못한다. 정서주는 "평소 정말 좋아하는 노래라 경연 때부터 부르고 싶었다. 열심히 해보겠다"라고 밝혔다.동시에 정서주와 조항조의 특별한 인연도 공개된다. 두 사람의 인연은 정서주가 중학생이던 시절로 거슬러 올라간다. 조항조는 "녹음실에서 노래하는 서주 양의 목소리를 듣고 정말 귀한 음색이라고 생각했다"라고 회상했다.손빈아와 정서준 가운데 누가 승리를 거머쥘지 관심이 쏠린다. 한편, TV CHOSUN '금타는 금요일'은 오늘(5일) 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr