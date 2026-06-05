아이오아이가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진제공=KBS

아이오아이가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진제공=KBS

아이오아이가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에 출연한다. / 사진제공=KBS

10년 만에 다시 뭉친 그룹 아이오아이가 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에서 눈물을 쏟는다. 앞서 강미나와 주결경은 이번 재결합 활동에 불참했다.5일 방송되는 KBS 2TV 뮤직 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 조정석, 아이오아이(I.O.I), 2AM, 코르티스(CORTIS)가 출연해 다양한 무대를 선보인다.이날 아이오아이는 데뷔 10주년을 기념하는 프로젝트 활동의 마지막 방송을 '성시경의 고막남친'에서 함께한다. 한층 성숙해진 모습으로 돌아온 아이오아이는 이번 활동을 앞두고 서로에게 '농염 금지령'을 내렸다고 밝혀 그 이유에 이목이 쏠린다.또한 10년 전 KBS 심야 뮤직 토크쇼에서 '10년 후 아이오아이에게' 영상 편지를 남겼던 모습이 VCR로 공개된다. 해당 영상을 보며 멤버들은 단체로 눈물을 터뜨린다고. 이에 아이오아이는 또다시 10년 후 영상 편지를 남기며 과거와 현재, 미래를 잇는다.2AM은 히트곡 무대들을 선보인다. 조권은 트레이드마크 골반 털기 춤을 보여주는가 하면 가인과의 듀엣곡 '우리 사랑하게 됐어요'를 가창한다. 임슬옹은 아이유와 함께 불렀던 '잔소리'를 선보이고, 이창민은 각각 가인과 아이유의 파트를 소화하며 웃음을 안길 예정이다.'더 시즌즈-성시경의 고막남친'은 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr