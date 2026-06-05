제로베이스원 박건욱/ 사진=텐아시아 DB

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 멤버 박건욱이 팬 사인회 과정에서 불거진 논란에 대해 사과했다.박건욱은 5일 팬 소통 플랫폼을 통해 입장문을 게시했다. 그는 "최근 팬 사인회에서의 행동에 대해 사과드린다"며 "당시 현장에서 신중하게 행동하지 못했다"고 밝혔다. 이어 그는 "저의 부족함으로 인해 많은 분께 혼란과 상처를 드린 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 고개를 숙였다.또한 박건욱은 "팬분들의 마음을 소중하게 생각해 왔음에도 그에 걸맞은 모습을 보여드리지 못했다"면서 "이번 일을 가볍게 여기지 않고 반성하겠다"고 전했다. 마지막으로는 "응원해 주시는 제로즈(팬덤명) 여러분과 제로베이스원 멤버들, 함께 애써 주시는 스태프들에게도 사과드린다"고 적었다.이번 사과는 최근 열린 팬 사인회에서 진행된 폴라로이드 증정 이벤트에 대한 사과였다. 당시 박건욱은 당첨 번호를 뽑는 과정에서 자신이 직접 뽑은 번호가 아닌 다른 번호를 공개하는 모습이 포착됐다. 해당 장면이 현장에 있던 팬들을 통해 알려져 조작 논란이 확산됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr