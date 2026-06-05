모델 강승현이 부친상 후 태국 여행을 인증했다. / 사진=강승현 SNS

사진=강승현 SNS

사진=강승현 SNS

모델 강승현이 부친상 이후 밝은 근황을 전했다.강승현은 지난 4일 자신의 인스타그램에 "방콕모음zip"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 강승현이 태국 방콕에서 여행을 즐기고 있는 모습. 특히 방송인 양미라과 패션 모델 박슬기가 동행해 눈길을 끌었다. 강승현은 박슬기와 1987년생으로 동갑이다. 1982년생으로 올해 만 43세인 양미라와는 5살 차이가 난다.앞서 강승현은 지난달 6일 부친상을 당했다.한편 강승현은 2008년 모델로 데뷔한 후 2018년 영화 '독전'을 통해 연기자로 영역을 넓혔다. 이후 영화 '챔피언', '기방도령', 드라마 '검법남녀' 시즌2, '마지막 썸머' 등에서 활약했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr