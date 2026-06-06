개그 사제 지간 허경환과 곽범이 만난다./사진제공=MBC

개그 사제 지간 허경환과 곽범이 만난다./사진제공=MBC

개그 사제 지간 허경환과 곽범이 만난다.6일 오후 6시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, ‘호남 사나이들’ 유노윤호와 곽범이 함께하는 ‘촌놈들의 전성시대-전라도’ 편으로 꾸며진다.허경환은 ‘쩐의 전쟁’에 합류하는 곽범을 누구보다 반긴다. 그는 “제가 범이를 개그계로 인도했다”라고 밝히고, 곽범은 허경환을 ‘선생님’이라고 부른다.곽범은 과거 아카데미에서 만난 허경환에게 개그 가르침을 받은 일화를 털어놓는다. 그는 “선생님이 동기부여도 엄청 시켜줬다”며 당시 잘나가던 허경환이 제자들 앞에서 한껏 어깨에 힘을 줬던 과거를 밝힌다.곽범은 허경환 옆에 찰싹 붙어 여전히 개그를 전수받는 제자의 자세를 보인다. 허경환의 몹쓸 개그에 분위기가 썰렁해졌는데도, 곽범은 그를 졸졸 쫓아다니며 “선생님, 많이 배웁니다”라고 존경의 눈빛을 보낸다. 머쓱해진 허경환은 “이게 개그다”라면서 끝까지 허세를 부린다.사제 케미를 자랑하던 두 사람도 ‘쩐의 전쟁’ 계산대 앞에서는 위기를 맞는다. 계산을 피하기 위해 스승과 제자가 맞붙는다. 돈 앞에서 스승도 제자도 없는 그들의 대결이 어떻게 끝이 날지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr