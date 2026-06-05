배우 이세희가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

지난 4일 '멋진 신세계' 측은 4회 미방송분을 공개했다. / 사진='SBS 캐치' 유튜브 영상 캡처

'멋진 신세계'를 촬영한 아역배우가 본 방송에서 통편집된 소식이 화제를 모은 가운데, 배우 이세희의 미방송분도 공개됐다.SBS '멋진 신세계'는 지난 4일 공식 유튜브 채널에 '미방송분 스페셜 "신서리 때문에 되는 일이 없어!" 이세희의 분노'라는 제목의 영상을 게재됐다. 해당 영상은 지난달 16일 방송된 4회의 미방송분으로, 같은 소속사 무명배우인 신서리(임지연 분)에게 점점 밀리며 분노하는 윤지효(이세희 분)의 모습이 담겼다.앞서 신서리와 서로 뺨을 때리며 싸운 윤지효는 경락을 받으러 갔다가 얼굴이 비대칭이 됐다는 말을 듣고 분노했다. 이어 음식을 배달하러 온 백광남(김민석 분)과 사소한 갈등을 겪는 모습도 그려졌다.최근 '멋진 신세계'는 차세계(허남준 분)의 맞선녀 모태희(채서안 분) 아역 촬영분이 통편집된 사실이 알려지며 화제를 모았다. 지난달 31일 아역배우 이서정의 모친은 개인 SNS를 통해 "어린 태희 역으로 촬영했지만 분량 초과 문제로 최종 편집됐다"며 아쉬움을 토로한 바 있다.'멋진 신세계'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr