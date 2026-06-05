허성태, 이학주, 신하균이 편의점에서 깜짝 대면했다. / 사진제공=MBC

'오십프로' 5회는 5일 오후 9시 50분에 방송된다. / 사진제공=MBC

'오십프로' 신하균, 허성태, 이학주가 편의점에서 마주쳤다.5일 방송을 앞둔 MBC 드라마 '오십프로'가 5회 스틸을 공개했다. 정호명(신하균 분), 강범룡(허성태 분), 마공복(이학주 분)의 삼자대면이 담겨 있다.예상치 못한 만남 속 정호명은 여유로운 표정을 짓고 있지만 강범룡은 대면하고 싶지 않은 사람을 만난 듯 얼음처럼 굳어 있다. 정호명을 바라보는 강범룡과 마공복의 상반된 반응이 긴장감을 형성한다. 세 사람 사이에 흐르는 미묘한 공기가 만들어 갈 상황에 궁금증이 모인다.현재 마공복은 강범룡 몰래 정호명과 공조하며 봉제순(오정세 분)을 미행하고 있는 상황으로, 그의 흔들리는 눈빛과 당황한 표정이 눈길을 끈다. 강범룡이 두 사람의 수상한 기류를 눈치챌지, 마공복이 이 위기를 무사히 넘길 수 있을지 궁금증을 끌어올린다.'오십프로'는 왕년에 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기를 그린다. 몸은 녹슬었어도 의리와 본능만큼은 살아있는 인생의 50%를 달려온 프로들의 짠내 나는 액션 코미디다.'오십프로'는 매주 금, 토 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr