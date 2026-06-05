김무열이 '참교육'의 주연을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

'참교육' 포스터. 작품은 6월 5일 공개된다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '참교육'이 6월 5일 공개된다. 이성민은 교권보호국을 창설한 교육부 장관 최강석을 연기했다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '참교육'이 6월 5일 공개된다. 진기주는 특전사 출신 교권보호국 감독관 임한림으로 분했다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '참교육'이 6월 5일 공개된다. 표지훈은 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역으로 출연했다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '참교육'이 6월 5일 공개된다. 김무열이 주인공을 맡았다. / 사진제공=넷플릭스

원작 웹툰의 체벌 미화 논란으로 공개 전부터 주목받은 넷플릭스 '참교육'이 출격한다. 제작진은 논란에 대한 우려를 충분히 공감한다며 작품을 정제해서 담으려 노력했다고 한다. 주인공 김무열을 비롯한 배우들은 통쾌함과 유쾌함이 있는 작품이라고 입을 모았다.5일 서울 장충동 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 제작발표회가 열렸다. 홍종찬 감독과 배우 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈이 참석했다.'참교육'은 무너진 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 이야기를 그린다. 홍 감독은 "교권이 무너진 현장이라면 어디든 언제든지 달려가는 팀 교권국의 이야기다. 현실에서 교권이 무너진 곳을 찾아가 통쾌하게 해결한다"라고 소개했다. 원작이 있는 이 작품의 영상화에 대해서는 "원작의 통쾌함은 가능한 한 살리고, 드라마에 표현된 캐릭터는 입체감, 정서감을 더하는 데 신경썼다"고 설명했다. 또한 "작품을 하면서 '이런 교권국이 현실에도 있으면 좋겠다'고 공감했다"고 전했다.김무열은 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡았다. 그는 "어려운 문제를 어렵지 않고 쉽게 얘기할 수 있는 작품이다. 통쾌함, 유쾌함, 감동이 있다. 종합선물세트처럼 모든 장르를 다 아낌없이 담았다"라며 "작품 10개 찍은 느낌"이라면서 웃음을 자아냈다.김무열은 나화진 캐릭터에 대해 "의지와 신념에 행동력까지 있다. 판타지적인 영웅적 인물이다. 지금 많은 분들이 원하고 필요로 하는 인물"이라고 소개했다. 그러면서 "유쾌한 면모 뒤에 아픔도 있다. 사건에서 피해자들을 만났을 때, 그들을 이해하는 과정에서 캐릭터의 다층적인 면이 드러난다"고 말했다.이성민은 교권보호국을 창설한 교육부 장관 최강석을 연기했다. 그는 "교육은 어려운 문제다. 근래에 사회적 문제도 많다. 그런 문제들을 극적으로 통쾌하게 해결해가는 이야기가 카타르시스를 줬다"라고 작품 선택 이유를 밝혔다.홍 감독과 배우 김무열, 이성민은 '소년심판'에 이어 '참교육'으로 다시 만나게 됐다. 김무열은 "(팀워크가) 많이 강화됐다. 감독님과는 '소년심판'에서 어렵고 예민한 문제를 다루는데, 신중하고 민감하게 작업했던 기억이 있어서 이번에도 믿음을 갖고 작업했다. 역시나 만족스러웠다"고 말했다.김무열과 이성민은 서로를 향한 신뢰를 나타냈다. 김무열은 이성민에 대해 "선배님과는 세 번째 만남이다. 선배님을 만나면 그저 좋았고 안도감이 들었다. 제가 뭐든지 할 수 있을 것 같은 자신감이 생겼다. 선배님이 작품 외적으로도 (정신적) 지주가 돼줬다"고 말했다. 이에 이성민도 "무열 씨를 만나는 건 늘 설레는 일이다. 작품마다 변하는 얼굴을 보는 건 신기한 일이다. 이 작품을 하며 또 다른 모습을 볼 수 있어서 행복했다"고 화답했다.진기주는 특전사 출신 교권보호국 감독관 임한림으로 분했다. 그는 "대본을 읽으면서 피해자들이 보호받는 순간을 마주할 때마다 울컥했다. 참여하고 싶다는 생각이 들었다. 이 작품을 함께하는 선배님, 감독님, 작가님과 꼭 작업하고 싶었다. 그래서 더더욱 믿음을 가지고 촬영했다"고 말했다.진기주는 임한림 캐릭터를 표현하기 위해 액션스쿨에 다녔다. 그는 "고민은 짧고 행동은 빠르다. 그걸 표현할 수 있는 몸을 준비해야 했다. 액션스쿨 다니며 최선을 다했다"라고 밝혔다.표지훈은 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역으로 출연했다. 그는 "'소년심판'을 재밌게 봤다. 그걸 연출한 홍 감독님이 연락와서 하고 싶었고, 선배님들과도 만나고 싶었다"라고 말했다. 이어 "만인의 연인인 진기주 씨가 참여한다고 해서 꼭 하고 싶었다"라며 진기주를 놀려 웃음을 자아냈다.봉근대는 원작에는 없는 인물이다. 표지훈은 "카이스트를 2년 만에 졸업한 똑똑한 인물이다. 얼마나 똑똑한지 가늠이 안 된다"며 웃었다. 이어 "공무원인데, 어쩌다가 교권국에 지원하게 된다. 교권국에서 학생들, 학교들을 바라보며 교권국에 진심을 다하게 된다"고 말했다.봉근대는 너드미가 있는 인물. 표지훈은 "제가 가진 이미지가 캐스팅에 도움이 된 것 같다. 어리숙하고 엄청 똑똑해보이지 않는 이미지가 도움이 된 것 같다. 그 지점을 열심히 활용하려고 노력했다"며 웃음을 자아냈다. 이에 홍 감독은 "봉근대는 사랑스럽기도 하고 똑똑하기도 해야 한다. 이 세 사람 안에서 이리저리 치이며 성장하는 인물이다. 예능에서나 평소에나 표지훈 씨가 사랑스럽더라. 제가 바로 캐스팅 제의를 했다"고 캐스팅 비하인드를 전했다.홍 감독은 네 배우를 두고 "판타스틱4"라고 표현하며 애정을 표했다. 김무열은 "10개 에피소드를 촬영하다 보니 10팀의 다른 배우들도 만나게 됐다. 교권국 케미가 워낙 좋아서 그 분위기가 전념됐다. 재밌어서 웃음을 못 참아 NG가 났던 적이 있다"라고 케미를 자랑했다. 이어 "기주 씨가 지훈 씨 따귀를 때리는 장면이 있었는데, 너무 웃겼다. 기주 씨가 실제로 복싱을 오래 했다. 기주 씨는 세게 때렸고 지훈 씨는 견뎠다. 그런데 기주 씨가 웃음을 견디지 못했다"며 웃었다.표지훈은 "누나가 가까이서 찍는 신뿐만 아니라 멀리서 찍는 신에서도 똑같이 때리더라. 열심히 하는 배우라 그런 거 같다"고 너스레를 떨었다. 진기주는 "제가 그랬던 것 같지 않다"고 당혹스러워하는 모습으로 웃음을 자아냈다. 그러면서 "손이 촥 감기는 장면이어서 그랬다"고 해명했다. 표지훈은 "극 중 제가 기절하고 있는 장면인데, 사람이다 보니 맞기 직전에 움찔했다. 그 부분이 아쉬운데, 조금만 참고 봐달라"며 웃음을 더했다.배우들은 '참교육'의 관전 포인트를 짚었다. 김무열은 "성민 선배님이 구강 액션으로 방점을 찍어준다"고 말했다. 표지훈은 '표지훈의 브레인 액션'이라는 말에 "제가 브레인 액션이라는 단어는 처음 들었는데, 제 브레인 액션도 기대해달라"며 미소 지었다.'참교육'은 원작이 학생 체벌을 정당화할 수 있다는 의견이 제기되며 논란에 휩싸이기도 했다. 이에 드라마화에 대한 우려도 컸다. 홍 감독은 "원작에 대한 우려는 저희도 충분히 공감한다. 정제해서 좋은 이야기를 만들려고 제작진이 많이 노력했다"라고 설명했다.'참교육'은 5일 오후 5시 넷플릭스를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr