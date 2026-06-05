이즈나/ 사진=텐아시아 DB

그룹 이즈나(izna)가 일본 예능 프로그램에 출연한다.이즈나(마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)는 오는 10일과 17일 ABEMA에서 방송되는 'izna의 일본 첫 예능! What is N/a?'에 출연한다. 'What is N/a?'라는 제목은 그룹명과 세계관에서 착안했다.이는 이즈나의 일본 첫 버라이어티 예능이다. 프로그램에서는 멤버들이 다양한 게임과 미션에 참여하는 모습이 공개된다. 멤버들은 무대 활동과는 다른 일상적인 매력과 팀워크를 보여줄 예정이다.이즈나는 오는 8일 오후 6시 미니 3집 'SET THE TEMPO'를 발매한다. 이즈나는 새 앨범을 통해 세상이 기대하는 기준이 아닌 '우리 스스로가 기준이 된다'라는 주체적인 태도를 한층 선명히 보여주며 '나다움' 서사를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr