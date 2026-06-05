그룹 이즈나(izna)가 일본 예능 프로그램에 출연한다.
이즈나(마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)는 오는 10일과 17일 ABEMA에서 방송되는 'izna의 일본 첫 예능! What is N/a?'에 출연한다. 'What is N/a?'라는 제목은 그룹명과 세계관에서 착안했다.
이는 이즈나의 일본 첫 버라이어티 예능이다. 프로그램에서는 멤버들이 다양한 게임과 미션에 참여하는 모습이 공개된다. 멤버들은 무대 활동과는 다른 일상적인 매력과 팀워크를 보여줄 예정이다.
이즈나는 오는 8일 오후 6시 미니 3집 'SET THE TEMPO'를 발매한다. 이즈나는 새 앨범을 통해 세상이 기대하는 기준이 아닌 '우리 스스로가 기준이 된다'라는 주체적인 태도를 한층 선명히 보여주며 '나다움' 서사를 이어간다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
이즈나(마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)는 오는 10일과 17일 ABEMA에서 방송되는 'izna의 일본 첫 예능! What is N/a?'에 출연한다. 'What is N/a?'라는 제목은 그룹명과 세계관에서 착안했다.
이는 이즈나의 일본 첫 버라이어티 예능이다. 프로그램에서는 멤버들이 다양한 게임과 미션에 참여하는 모습이 공개된다. 멤버들은 무대 활동과는 다른 일상적인 매력과 팀워크를 보여줄 예정이다.
이즈나는 오는 8일 오후 6시 미니 3집 'SET THE TEMPO'를 발매한다. 이즈나는 새 앨범을 통해 세상이 기대하는 기준이 아닌 '우리 스스로가 기준이 된다'라는 주체적인 태도를 한층 선명히 보여주며 '나다움' 서사를 이어간다.
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