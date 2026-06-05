혜은이가 지난 두 번의 결혼을 회상했다. / 사진=텐아시아DB

혜은이가 지인들과 삼혼에 대한 생각을 밝혔다. / 사진='어쨌든 혜은이' 유튜브 캡쳐

가수 혜은이가 오랜 단골 미용실을 찾아 두 번의 결혼한 과거를 회상하며 솔직한 심경을 털어놨다.지난 4일 유튜브 채널 '어쨌든 혜은이'에는 혜은이가 지인들과 과거에 대해 허심탄회하게 이야기하는 영상이 공개됐다.혜은이의 과거 결혼에 대한 이야기가 화두에 올랐다. 지인들은 故 김자옥이 과거 혜은이의 결혼을 진심으로 안타까워하며 반대했던 일화를 꺼냈다. 혜은이는 "첫 결혼도 반대를 많이 했고 두 번째 결혼 때도 '가서 그렇게 고생했는데 또 하냐'는 이야기를 많이 들었다"고 밝혔다.혜은이는 "두 번 결혼해서 모든 걸 다 잃고 수난 속에 살았지만, 단 한 번도 후회한 적은 없다"고 털어놨다. 그 이유로 "아이들을 보면서 그래도 (결혼하길) 잘했다고 생각한다"며 자녀들을 향한 깊은 모성애를 내비쳤다.한 지인이 삼혼에 대해 언급하며 "진심으로 아껴줄 사람이 나타날 수도 있으니 언니를 좋아해 주는 사람으로 시도해 봐라"고 조언했다. 이에 다른 지인은 "너무 고생했으니 이제 편안하게 자기가 하고 싶은 거 하면서 혼자 살았으면 좋겠다"고 말했다. 혜은이는 "나는 혼자가 편하다"며 새로운 만남에 대해 단호하게 선을 그었다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr