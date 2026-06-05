가수 혜은이가 오랜 단골 미용실을 찾아 두 번의 결혼한 과거를 회상하며 솔직한 심경을 털어놨다.
지난 4일 유튜브 채널 '어쨌든 혜은이'에는 혜은이가 지인들과 과거에 대해 허심탄회하게 이야기하는 영상이 공개됐다. 혜은이의 과거 결혼에 대한 이야기가 화두에 올랐다. 지인들은 故 김자옥이 과거 혜은이의 결혼을 진심으로 안타까워하며 반대했던 일화를 꺼냈다. 혜은이는 "첫 결혼도 반대를 많이 했고 두 번째 결혼 때도 '가서 그렇게 고생했는데 또 하냐'는 이야기를 많이 들었다"고 밝혔다.
혜은이는 "두 번 결혼해서 모든 걸 다 잃고 수난 속에 살았지만, 단 한 번도 후회한 적은 없다"고 털어놨다. 그 이유로 "아이들을 보면서 그래도 (결혼하길) 잘했다고 생각한다"며 자녀들을 향한 깊은 모성애를 내비쳤다.
한 지인이 삼혼에 대해 언급하며 "진심으로 아껴줄 사람이 나타날 수도 있으니 언니를 좋아해 주는 사람으로 시도해 봐라"고 조언했다. 이에 다른 지인은 "너무 고생했으니 이제 편안하게 자기가 하고 싶은 거 하면서 혼자 살았으면 좋겠다"고 말했다. 혜은이는 "나는 혼자가 편하다"며 새로운 만남에 대해 단호하게 선을 그었다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지난 4일 유튜브 채널 '어쨌든 혜은이'에는 혜은이가 지인들과 과거에 대해 허심탄회하게 이야기하는 영상이 공개됐다. 혜은이의 과거 결혼에 대한 이야기가 화두에 올랐다. 지인들은 故 김자옥이 과거 혜은이의 결혼을 진심으로 안타까워하며 반대했던 일화를 꺼냈다. 혜은이는 "첫 결혼도 반대를 많이 했고 두 번째 결혼 때도 '가서 그렇게 고생했는데 또 하냐'는 이야기를 많이 들었다"고 밝혔다.
혜은이는 "두 번 결혼해서 모든 걸 다 잃고 수난 속에 살았지만, 단 한 번도 후회한 적은 없다"고 털어놨다. 그 이유로 "아이들을 보면서 그래도 (결혼하길) 잘했다고 생각한다"며 자녀들을 향한 깊은 모성애를 내비쳤다.
한 지인이 삼혼에 대해 언급하며 "진심으로 아껴줄 사람이 나타날 수도 있으니 언니를 좋아해 주는 사람으로 시도해 봐라"고 조언했다. 이에 다른 지인은 "너무 고생했으니 이제 편안하게 자기가 하고 싶은 거 하면서 혼자 살았으면 좋겠다"고 말했다. 혜은이는 "나는 혼자가 편하다"며 새로운 만남에 대해 단호하게 선을 그었다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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