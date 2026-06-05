진기주, 표지훈이 '참교육'에서 연기 호흡을 맞췄다. / 사진=텐아시아DB

'참교육' 표지훈, 진기주가 촬영 당시의 비하인드를 티격태격 호흡으로 웃음을 안겼다.5일 서울 장충동 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 제작발표회가 열렸다. 홍종찬 감독과 배우 김무열, 이성민, 진기주, 표지훈이 참석했다.'참교육'은 무너진 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 이야기를 그린다. 김무열은 교권보호국 감독관 나화진 역을 맡았다. 이성민은 교권보호국을 창설한 교육부 장관 최강석을 연기했다. 진기주는 특전사 출신 교권보호국 감독관 임한림으로 분했다. 표지훈은 교권보호국의 천재 사무관 봉근대 역으로 출연했다.김무열은 촬영 중 에피스도를 전하며 배우들간 케미도 자랑했다. 그는 "10개 에피소드를 촬영하다 보니 10팀의 다른 배우들도 만나게 됐다. 교권국 케미가 워낙 좋아서 그 분위기가 전념됐다. 재밌어서 웃음을 못 참아 NG가 났던 적이 있다"라고 말했다. 이어 "기주 씨가 지훈 씨 따귀를 때리는 장면이 있었는데, 너무 웃겼다. 기주 씨가 실제로 복싱을 오래 했다. 기주 씨는 세게 때렸고 지훈 씨는 견뎠다. 그런데 기주 씨가 웃음을 견디지 못했다"며 웃었다.표지훈은 "누나가 가까이서 찍는 신뿐만 아니라 멀리서 찍는 신에서도 똑같이 때리더라. 열심히 하는 배우라 그런 거 같다"고 너스레를 떨었다. 진기주는 "제가 그랬던 것 같지 않다"고 당혹스러워하는 모습으로 웃음을 자아냈다. 그러면서 "손이 촥 감기는 장면이어서 그랬다"고 해명했다. 표지훈은 "극 중 제가 기절하고 있는 장면인데, 사람이다 보니 맞기 직전에 움찔했다. 그 부분이 아쉬운데, 조금만 참고 봐달라"며 웃음을 더했다.'참교육'은 5일 오후 넷플릭스를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr